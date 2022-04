Leclerc, yarış yeniden başladığında "virajı dönememiş"

Leclerc, Albert Park'ta harika bir performans sergiledi ve rakip takım Red Bull'dan oldukça öndeydi.

Monakolu sürücü, ikinci sıradaki Verstappen'in yarış dışı kalmasının ardından, sezonun ikinci galibiyetini Sergio Perez'den 20 saniye önde aldı.

Verstappen, saf hız açısından Leclerc'i hiçbir zaman zorlayacak gibi görünmedi ve Hollandalı, "Charles ile mücadele edemeyeceğimi biliyordum, bu yüzden ona baskı yapmaya çalışmanın anlamı yoktu." dedi.

Ancak son dünya şampiyonu, ikinci güvenlik aracından sonra yarış yeniden başladığında Ferrari'yi geçmeye yaklaştı.

Verstappen, son virajdan çıkarken zaman kaybeden Leclerc'in yanına gelmeyi başardı ancak geçişi tamamlayamadı.

Leclerc, son virajda çizginin dışına çıktığı için bu sorunu yaşadığını söyledi. Monakolu sürücünün lastiklerine kauçuk parçaları yapışmıştı ve önden kayma yaşadı.

Leclerc, "Sol tarafta kalarak olabildiğinde hazır olmaya çalıştım ama lastik kauçukları yapıştı ve son viraj için dönemedim. Yani çok fazla tutuş kaybettim."

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, on the podium with Champagne

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images