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Leclerc, yarış yeniden başladığında "virajı dönememiş"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, güvenlik aracı ardında yarış yeniden başladığında önden kayma yaşadığı için liderliği neredeyse kaybettiğini söyledi.

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Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Leclerc, yarış yeniden başladığında "virajı dönememiş"
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Leclerc, Albert Park'ta harika bir performans sergiledi ve rakip takım Red Bull'dan oldukça öndeydi.

Monakolu sürücü, ikinci sıradaki Verstappen'in yarış dışı kalmasının ardından, sezonun ikinci galibiyetini Sergio Perez'den 20 saniye önde aldı.

Verstappen, saf hız açısından Leclerc'i hiçbir zaman zorlayacak gibi görünmedi ve Hollandalı, "Charles ile mücadele edemeyeceğimi biliyordum, bu yüzden ona baskı yapmaya çalışmanın anlamı yoktu." dedi.

Ancak son dünya şampiyonu, ikinci güvenlik aracından sonra yarış yeniden başladığında Ferrari'yi geçmeye yaklaştı.

Verstappen, son virajdan çıkarken zaman kaybeden Leclerc'in yanına gelmeyi başardı ancak geçişi tamamlayamadı.

Leclerc, son virajda çizginin dışına çıktığı için bu sorunu yaşadığını söyledi. Monakolu sürücünün lastiklerine kauçuk parçaları yapışmıştı ve önden kayma yaşadı.

Leclerc, "Sol tarafta kalarak olabildiğinde hazır olmaya çalıştım ama lastik kauçukları yapıştı ve son viraj için dönemedim. Yani çok fazla tutuş kaybettim."

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, on the podium with Champagne

Charles Leclerc, Ferrari, 1st position, on the podium with Champagne

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Daha sonra ilk virajda Max ile yan yanaydık ama lider kalmayı başardım ve sonrasında lastikler iyiye gitti. Böylece biraz daha fark açabildik." dedi.

Leclerc, Ferrari'nin şiddetli dalgalanmasından çok fazla etkilenmese de, zıplamanın, 1. virajdaki frenleme bölgesinde Verstappen'e karşı savunma yapmasını zorlaştırdığını söyledi.

Leclerc, "Yarış yeniden başladığında, 1. virajdan önce dalgalanma yaşadım."

"Bu yüzden 1. virajda çok sert frenleme yapacak kadar güvenemedim ama her şey iyi gitti."

"Bu şekilde 58 tur atmak pek de konforlu değildi." dedi.

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