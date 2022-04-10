Horner: "Verstappen'in yakıt sistemi sorunu, Bahreyn'den tamamen farklı"

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Verstappen, pazar günü Albert Park'ta ikinci olmak üzereydi ancak 20 tur kala 1. virajın kenarında pistte durdu ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Verstappen böylece üç yarışta ikinci kez finiş göremedi ve şampiyona lideri Charles Leclerc ile arasında 46 puan fark açıldı.

Son dünya şampiyonu, yarışın ardından dayanıklılık ile bu kadar sıkıntı yaşamanın "kabul edilemez" olduğunu ve mücadelede "zaten geride" olduğunu söyledi.

Red Bull'un bilgilendirme toplantısının ardından konuşan Horner, Verstappen'in yarış dışı kalmasına sebep olan şeyin bir yakıt sistemi sorunu olduğunu söyledi.

Horner, "Max ile yarış dışı kalmak elbette çok moral bozucu."

"Probleme sebep olan şey, tankın dışında yer alan bir yakıt sistemi sorunu gibi görünüyor."

"Elbette karantinaya alındı ve parçalar Japonya'ya dönecek. Biz de problemi olabildiğince hızlı bir şekilde anlamaya çalışacağız." dedi.

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, with fire retardant after retirement and a fire Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, problemin, Bahreyn'de Verstappen ve Perez'in yarıştan çekilmesine sebep olan yakıt pompası sorunundan "tamamen farklı" olduğunu söyledi.

AlphaTauri de yılın başında dayanıklılık sorunlarıyla mücadele etti ancak Horner, "hepsinin bağımsız" olduğunu ve "hiçbirinin birbiriyle ilişkili olmadığını" söyledi.

Horner, "Elbette bu problemleri anlamamız ve çabucak çözmemiz gerekiyor."

"İlk iki yarışta Max için 36 puan ve takım için 50 puan kaybettik. Böyle baktığınızda, hem takımlar hem de sürücüler şampiyonası çok farklı olurdu." dedi.

Şampiyona mücadelesi hakkında endişelenmek için hâlâ erken olup olmadığı sorulan Horner, "Şampiyonanın sadece %10'unu tamamladık."

"Bu yüzden hâlâ çok fazla yolumuz olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.