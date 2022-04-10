Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Leclerc, yarış yeniden başladığında "virajı dönememiş" Sonraki / Ricciardo, McLaren'ın gelişen performansıyla cesaretlendi
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Horner: "Verstappen'in yakıt sistemi sorunu, Bahreyn'den tamamen farklı"

Christian Horner, Max Verstappen'in Avustralya'da yarış dışı kalmasına sebep olan yakıt sistemi sorununun, Bahreyn'de yaşadıkları problemden "tamamen farklı" olduğunu söyledi.

Ekleyen:
Horner: "Verstappen'in yakıt sistemi sorunu, Bahreyn'den tamamen farklı"
Haberi dinle

Verstappen, pazar günü Albert Park'ta ikinci olmak üzereydi ancak 20 tur kala 1. virajın kenarında pistte durdu ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Verstappen böylece üç yarışta ikinci kez finiş göremedi ve şampiyona lideri Charles Leclerc ile arasında 46 puan fark açıldı.

Son dünya şampiyonu, yarışın ardından dayanıklılık ile bu kadar sıkıntı yaşamanın "kabul edilemez" olduğunu ve mücadelede "zaten geride" olduğunu söyledi.

Red Bull'un bilgilendirme toplantısının ardından konuşan Horner, Verstappen'in yarış dışı kalmasına sebep olan şeyin bir yakıt sistemi sorunu olduğunu söyledi.

Horner, "Max ile yarış dışı kalmak elbette çok moral bozucu."

"Probleme sebep olan şey, tankın dışında yer alan bir yakıt sistemi sorunu gibi görünüyor."

"Elbette karantinaya alındı ve parçalar Japonya'ya dönecek. Biz de problemi olabildiğince hızlı bir şekilde anlamaya çalışacağız." dedi.

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, with fire retardant after retirement and a fire

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, with fire retardant after retirement and a fire

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Horner, problemin, Bahreyn'de Verstappen ve Perez'in yarıştan çekilmesine sebep olan yakıt pompası sorunundan "tamamen farklı" olduğunu söyledi.

AlphaTauri de yılın başında dayanıklılık sorunlarıyla mücadele etti ancak Horner, "hepsinin bağımsız" olduğunu ve "hiçbirinin birbiriyle ilişkili olmadığını" söyledi.

Horner, "Elbette bu problemleri anlamamız ve çabucak çözmemiz gerekiyor."

"İlk iki yarışta Max için 36 puan ve takım için 50 puan kaybettik. Böyle baktığınızda, hem takımlar hem de sürücüler şampiyonası çok farklı olurdu." dedi.

Şampiyona mücadelesi hakkında endişelenmek için hâlâ erken olup olmadığı sorulan Horner, "Şampiyonanın sadece %10'unu tamamladık."

"Bu yüzden hâlâ çok fazla yolumuz olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Leclerc, yarış yeniden başladığında "virajı dönememiş"
Önceki haber

Leclerc, yarış yeniden başladığında "virajı dönememiş"
Sonraki haber

Ricciardo, McLaren'ın gelişen performansıyla cesaretlendi

Ricciardo, McLaren'ın gelişen performansıyla cesaretlendi
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Verstappen: "Aston Martin güvenlik aracı kaplumbağa gibi" Avustralya GP
Formula 1

Verstappen: "Aston Martin güvenlik aracı kaplumbağa gibi"

Wolff: "Avustralya'dan, geldiğimizden daha iyi bir durumda ayrılıyoruz" Avustralya GP
Formula 1

Wolff: "Avustralya'dan, geldiğimizden daha iyi bir durumda ayrılıyoruz"

Russell: "Bugün podyumda olmak özel" Avustralya GP
Formula 1

Russell: "Bugün podyumda olmak özel"

Son Haberler

Verstappen: "Aston Martin güvenlik aracı kaplumbağa gibi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Aston Martin güvenlik aracı kaplumbağa gibi"

Stroll: "Son zamanlarda çok komik kararlar alınıyor"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Son zamanlarda çok komik kararlar alınıyor"

Avustralya'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
Formula 1 Formula 1

Avustralya'da en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

Wolff: "Masi'nin gidişiyle pek çok kişi rahatladı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Masi'nin gidişiyle pek çok kişi rahatladı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.