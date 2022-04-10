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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Binotto: "Çok sevinmemeliyiz çünkü henüz üçüncü yarıştayız"

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, baskın zafere rağmen çok sevinmelerini istemiyor çünkü henüz üçüncü yarışta olduklarını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Binotto: "Çok sevinmemeliyiz çünkü henüz üçüncü yarıştayız"
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Avustralya Grand Prix'si, Ferrari için son  yıllardaki en iyi hafta sonlarından birisiydi. Charles Leclerc pole pozisyonundan başladığı yarışın tamamını lider götürdü ve en hızlı turu da atarak galibiyete uzandı.

Kariyerinde ilk kez Grand Slam yapan Leclerc, en yakın rakibinin 20 saniye kadar önündeydi ve bu da Ferrari için çok güçlü bir sonuç oldu.

Binotto, Ferrari'nin yakaladığı başarıdan memnun olsa da henüz üçüncü yarışta oldukları için aşı mutlu olmamaları gerektiğini söyledi..

Binotto, "Zafere ulaşmak harika ama bu sonuçtan dolayı çok mutlu olmamalıyız çünkü henüz sezonun üçüncü yarışındayız."

"Bu sonuçtan dolayı tüm ekibi takdir etmeliyiz. Zor zamanlara rağmen birbirimize kenetlendik, çalışmaya devam ettik, daha iyi sonuçlar için çabaladık ve şimdi çabalarımızın karşılığını alıyoruz."

"Mutluyuz çünkü zafer her zaman harikadır. Takım, araç ve sürücülerin tümü hızlı. Ayrıca sezona rekabetçi ve çok güçlü şekilde başladık. Sadece kendimize odaklanıyoruz ve buraya elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak geldik. Bunu da başardık. O açıdan mutlu olmak için nedenlerimiz var. Ancak odaklanmaya devam etmeliyiz çünkü her yarış yeni bir test. Her yarışta başarılı olmak için tüm görevlerle mümkün olan en iyi şekilde başa çıkmanız gerektiğini biliyoruz. Artık takım olarak böyle bir zihniyete sahibiz."

"Tabii ki henüz başlangıçtayız ​​ve önümüzde daha yapılacak çok iş var. Umuyoruz ki Imola'da gerçek bir festival havası olur ve taraftarlarımız birlikte başarımızı kutlayabiliriz. Takımımız uzun zamandır bu piste bu kadar rekabetçi gelmedi. Orada nasıl bir sonuç elde edeceğimizi bilmesek de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Dayanıklılığa özellikle dikkat çeken Binotto, "Dayanıklılığa özellikle önem veriyoruz çünkü Ross Brawn bana her zaman kazanmak için önce bitiş çizgisine ulaşmanız gerektiğini öğretti. Bu, en iyi sonucu elde etmenin temel şartlarından birisidir ve yaklaşımımız tam olarak bu yönde. Dayanıklılık her zaman sağlam olmalıdır." dedi.

Binotto, talihsiz şekilde yarışa veda eden Carlos Sainz hakkında da konuştu.

"Sainz hakkında konuşursak, şartlar onun lehine değildi çünkü en kötü ihtimalle 4. başlayabilirdi ve öyle olsaydı da yarışı tamamen farklı sonuçlanırdı."

"Sıralama turlarındaki sorunlar zihinsel anlamda kendisini etkiledi ve ardından yarışın başında bir hata yaptı. Faka onu iyi tanıyorum, her şeyi analiz edecek ve daha da güçlenecek."

"Imola'da telafi edeceğini düşünüyorum çünkü Charles'tan yavaş olmadığını kanıtlamak istiyor."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

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