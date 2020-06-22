Kubica 2020 takviminin çok meşgul olabilecek olmasına "gülüyor"

Geçen senenin sonunda Williams koltuğunu Latifi'ye kaptıran Kubica, 2020'de müşteri BMW M4 aracıyla Team ART adına DTM'de yarışacak.

Polonyalı pilot aynı zamanda, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'ye destek verme amacıyla Alfa Romeo Racing'in yeni yedek sürücüsü oldu ve Şubat ayında yapılan sezon öncesi testlerde araç ile piste çıktı. F1 ve DTM arasında görev paylaşımı yapan Kubica'nın takviminin dolu olması bekleniyordu, ancak COVID-19 pandemisinin her iki serinin başlangıcını birden etkilemesi ile beraber bu durum ortadan kalktı.

GP Racing dergisine konuşan Kubica şunları söyledi: "Bu senenin çok zor bir sene olması gerekiyordu çünkü iki şampiyonada birden yer alacaktım: Alfa Romeo ile beraber F1'de birkaç FP1 seansına çıkacaktım ve BMW aracıyla Orlen Team ART adına DTM'de tam zamanlı yarışacaktım."

"Zaman zaman takvimime bakıp 'Bu gerçekten çok fazla.' dediğim oluyordu. Evime iki gün boyunca bile gelemediğim birkaç ay olacaktı. Bazı zamanlar üst üste 11 yarış hafta sonuna gidecektim, sonra da bir tane aram olacaktı, ve sonra gene üst üste dört veya beş hafta sonu üst üste çalışacaktım."

"Bu yüzden şu an, takvimin çok fazla olabileceğini düşündüğümde neredeyse gülesim geliyor, çünkü şimdi evde karantina altındayız. Aynı kışın çok soğuk olması sebebiyle şikayet edip, yaz geldiğinde de çok sıcak olması sebebiyle şikayet etmek gibi."

"Gerçek şu ki hepimiz yarışların geri dönmesini istiyoruz ve umuyorum ki bu an yakın zamanda gelecek. Hayatlarımız bu duruma uyum sağlamalı - durum gelişecek ve daha iyi olacak, ancak birkaç ay önceki hayat tarzına bir sonraki gün geçmeyi beklemek hâlâ çok gerçekçi değil."

Kubica, durdurulan yarışlar sonrasındaki geri dönüşünü, geçtiğimiz hafta Nürbürgring'de yapılan DTM testinde yaptı. Serinin açılış yarışı 1 Ağustos'ta Spa-Francorchamps'da yapılacak. 2020 için DTM takviminde yapılan yeni değişikliklerde toplam dokuz yarış bulunurken, F1 ise yeni takviminin ilk sekiz yarışını açıklamıştı.

Yarışlara geri dönmek konusunda heyecanlı olduğunu dile getiren Kubica, herkesin güvenliğini korumak amacıyla önlemlerin alınmasının çok önemli olduğunu da belirtti.

"Durumun geliştiği hale göre bir tepki göstermeliyiz, tüm önlemleri almalı ve riski en aza indirgemeliyiz. Bu çok hassas bir durum, çünkü bir taraftan yarışmayı çok seviyoruz ve motor sporlarına bağlı olan herkes bizim tekrar yarıştığımızı görmek ister."

"Ancak bir diğer taraftan da büyük riskler alamayız, çünkü daha önce de gördüğümüz gibi, bu durum çok ciddi bir hale gelebilir. Karşımızdaki rakip çok güçlü ve görünmez. Önümüzdeki haftalarda neler olabileceğini hiçbir zaman bilemeyiz."