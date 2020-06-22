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F1, ırkçılığa karşı "WeRaceAsOne" girişimini açıkladı!

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F1, ırkçılığa karşı "WeRaceAsOne" girişimini açıkladı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Haz 2020 11:00

Formula 1, önümüzdeki ay başlayacak 2020 sezonu öncesinde hem COVID-19'a karşı verilen savaşı desteklemek hem de ırkçılığa tepki göstermek amacıyla "WeRaceAsOne" isimli yeni bir girişim başlattı.

#WeRaceAsOne olarak açıklanan girişim, F1'deki kilit çalışanlara ve COVID-19 durumuyla mücadele eden herkese teşekkür ediyor.

10 takımın renklerini içeren bir F1 "gökkuşağı" logosu tasarlandı.

Bu logo araçlarda, pistin etrafında ve pit garajlarının üstünde görünecek. Yardım kuruluşları için yardım toplamak amacıyla bir dizi gökkuşağı markalı ürün, F1 ve takımlar tarafından piyasaya sürülecek.

Aynı zamanda F1, sporu 2030 yılına kadar zararlı emisyonlardan arındırmak için başlattığı "2030'a kadar sıfır emisyon" girişimine olan bağlılığını da arttırdı.

Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda Red Bull Ring'de “ırkçılık sona ermeli” kampanyasının görsel unsurları sergilenecek ve F1 aynı zamanda çeşitlilik ve eşitlik üzerine, yakında hedefleri açıklanacak olan bir çalışma grubu oluşturdu.

"Avusturya'da, yarış hafta sonu boyunca ırkçılığa karşı duracağız. Bu, ırkçılığa karşı mücadeleyi desteklemek için görsel gösterileri de kapsayacak."

Bu girişimler, FIA tarafından geçen hafta başlatılan #purposeedriven hareketini desteklemeyi amaçlıyor.

F1, gökkuşağının seçilme sebebini şöyle açıkladı: "Son krizde toplulukları bir araya getirmek için uluslararası olarak kullanılan bir sembol haline geldi."

F1'in yeni çalışma grubununun ırkçılıkla ilgili çalışmalarıyla ilgili, "Pilotlardan başlayarak padoktaki herkesi dinleyecek ve F1'deki her düzeyde çeşitlilik ve fırsat eşitliği sağlamak için gerekli adımları belirleyecek." denildi.

Formula 1 organizasyonunun bu girişimleri, Lewis Hamilton'ın son hamlelerinin ardından geldi. Altı kez dünya şampiyonu ırkçılıkla ilgili pek çok kez açıklamada bulundu ve meslektaşlarını da aynı şeyi yapmaya çağırdı. 

Bu çağrı önce sürücüler ve bu hareketle birlikte Liberty Media'dan da destek görmüş oldu. 

En göze çarpan kısım araçlarda yer alacak gökkuşağı olacak. F1 organizasyonuna göre bu logo, her türlü insan grubunu bir araya getirmenin simgesi.

Gökkuşağı on takımın renginden oluşuyor ve basın açıklamasına göre hem Halo hem de aracın burun kısmında yer alacak. Ayrıca hava girişinin yanında "WeRaceAsOne" yazacak.

Şampiyonaya göre bu, uzun vadeli bir girişim için sembolik bir başlangıç ​​işareti olacak.

#WeRaceAsOne initiative

#WeRaceAsOne initiative

Photo by: Liberty Media

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Editör Adam Cooper

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