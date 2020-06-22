Abiteboul: "Zhou ve Lundgaard, Renault için harika seçenekler olabilir"

Hem Lundgaard hem de Zhou, Renault'nun genç sürücü akademisinde yer alıyor. Lundgaard, 2017 yılında SMP F4 ve İspanya F4 şampiyonalarını kazandı ve 2018'de de Formula Renault Eurocup şampiyonu oldu.

Geçen yıl FIA Formula 3 Şampiyonası'na geçen Danimarkalı sürücü, 16 yarışta bir galibiyet alarak sezonu altıncı bitirdi. 2020 yılında da Formula 2'de yarışacak.

Zhou ise kariyeri boyunca hiçbir seride şampiyon olmayı başaramadı ve en iyi sonucu 2015'te İtalya F4'ü ikinci bitirmesiydi.

Mick Schumacher'in şampiyon olduğu 2018 Avrupa Şampiyonası'nı sekizinci bitirdikten sonra 2019'da Formula 2'ye geçen Zhou, çıktığı 22 yarışta 5 podyum aldı ve şampiyona yedincisi oldu.

Bu yıl Renault F1'in test sürücülüğünü yapıyor ve yine F2'de yarışacak.

Abiteboul, Daniel Ricciardo'nun ayrılığı sonrası Renault F1 takımının büyük isimlerle anlaşmak yerine Zhou veya Lundgaard ile anlaşabileceğini doğruladı.

Ancak bunun ikilinin F2'deki performansına bağlı olduğunun altını çizdi.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard'n hızının nasıl olduğunu ve bu yılki rekabet seviyelerini görmek istiyoruz. Bizim için harika seçimler olabilirler."

“Şu anda, yani bunu konuştuğumuz noktada böyle bir şeyi düşünmek biraz cüretkar alabilir, ama kim bilir?

"Onlar için F2'de başka bir sezon daha geçirmek, yapılması gereken doğru şey olabilir." dedi.

Zhou, Çinli ilk F1 pilotu olmak için hazır olduğunu söyledi.

"Bunu yapabilirim. Bence daha önce -Çin'den- hiç kimse böyle sonuçlar alamadı. Çin ulusal marşını daha önce Avrupa F3'te çaldırdım ve şimdi Çin ulusal bayrağının F2'de dalgalandığını gördük. Çinli insanların neler yapabileceğini gösterdiğim için gururluyum."

"Gerçekten en önemli olan şeyin,hangi spor dalında olursanız olun, sonuçların kendisi olduğuna inanıyorum. Sonuçlar elde ettiğiniz sürece insanlar Çinli sürücülerin motor sporlarında iyi işler yapabileceğini bilecek."

"Amacım Formula 2'yi ilk üçte bitirmek, ama ilk dört de iyi olacak. Bir süper lisansa ihtiyacım olan puanları aldığım sürece sorun yok. Bir fırsatım varsa bunu kaçırmak istemiyorum."