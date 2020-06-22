Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Zhou ve Lundgaard, Renault için harika seçenekler olabilir"

paylaşım
yorumlar
Abiteboul: "Zhou ve Lundgaard, Renault için harika seçenekler olabilir"
Ekleyen:
, Editör
22 Haz 2020 08:03

Renault F1'in yöneticisi Cyril Abiteboul, Daniel Ricciardo'nun yerini Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard'ın alabileceğini söyledi.

Hem Lundgaard hem de Zhou, Renault'nun genç sürücü akademisinde yer alıyor. Lundgaard, 2017 yılında SMP F4 ve İspanya F4 şampiyonalarını kazandı ve 2018'de de Formula Renault Eurocup şampiyonu oldu.

Geçen yıl FIA Formula 3 Şampiyonası'na geçen Danimarkalı sürücü, 16 yarışta bir galibiyet alarak sezonu altıncı bitirdi. 2020 yılında da Formula 2'de yarışacak.

Zhou ise kariyeri boyunca hiçbir seride şampiyon olmayı başaramadı ve en iyi sonucu 2015'te İtalya F4'ü ikinci bitirmesiydi.

Mick Schumacher'in şampiyon olduğu 2018 Avrupa Şampiyonası'nı sekizinci bitirdikten sonra 2019'da Formula 2'ye geçen Zhou, çıktığı 22 yarışta 5 podyum aldı ve şampiyona yedincisi oldu.

Bu yıl Renault F1'in test sürücülüğünü yapıyor ve yine F2'de yarışacak.

Abiteboul, Daniel Ricciardo'nun ayrılığı sonrası Renault F1 takımının büyük isimlerle anlaşmak yerine Zhou veya Lundgaard ile anlaşabileceğini doğruladı.

Ancak bunun ikilinin F2'deki performansına bağlı olduğunun altını çizdi.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard'n hızının nasıl olduğunu ve bu yılki rekabet seviyelerini görmek istiyoruz. Bizim için harika seçimler olabilirler."

“Şu anda, yani bunu konuştuğumuz noktada böyle bir şeyi düşünmek biraz cüretkar alabilir, ama kim bilir?

"Onlar için F2'de başka bir sezon daha geçirmek, yapılması gereken doğru şey olabilir." dedi.

Zhou, Çinli ilk F1 pilotu olmak için hazır olduğunu söyledi.

"Bunu yapabilirim. Bence daha önce -Çin'den- hiç kimse böyle sonuçlar alamadı. Çin ulusal marşını daha önce Avrupa F3'te çaldırdım ve şimdi Çin ulusal bayrağının F2'de dalgalandığını gördük. Çinli insanların neler yapabileceğini gösterdiğim için gururluyum."

"Gerçekten en önemli olan şeyin,hangi spor dalında olursanız olun, sonuçların kendisi olduğuna inanıyorum. Sonuçlar elde ettiğiniz sürece insanlar Çinli sürücülerin motor sporlarında iyi işler yapabileceğini bilecek."

"Amacım Formula 2'yi ilk üçte bitirmek, ama ilk dört de iyi olacak. Bir süper lisansa ihtiyacım olan puanları aldığım sürece sorun yok. Bir fırsatım varsa bunu kaçırmak istemiyorum."

Christian Lundgaard, Trident

Christian Lundgaard, Trident

Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Sonraki haber
Antonini: "Imola, seyircisiz bir yarış için yeterli seviyede"

Önceki haber

Antonini: "Imola, seyircisiz bir yarış için yeterli seviyede"

Sonraki haber

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

13dk
2
Formula 1

Abiteboul: "Zhou ve Lundgaard, Renault için harika seçenekler olabilir"

36dk
3
Formula 1

Rosberg: “Genler, F1’de büyük rol oynuyor”

4
Formula 1

Ricciardo: "McLaren'a geçişi daha fazla erteleyemezdim"

5
Formula 1

Hakkinen: "Günümüzde iyi bir pilot olmak yetmiyor"

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"
F1

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

Abiteboul: "Zhou ve Lundgaard, Renault için harika seçenekler olabilir"
F1

Abiteboul: "Zhou ve Lundgaard, Renault için harika seçenekler olabilir"

Antonini: "Imola, seyircisiz bir yarış için yeterli seviyede"
F1

Antonini: "Imola, seyircisiz bir yarış için yeterli seviyede"

Hakkinen: "Pilotlar güçlü kalmanın bir yolunu bulmak zorunda"
F1

Hakkinen: "Pilotlar güçlü kalmanın bir yolunu bulmak zorunda"

Hamilton, Londra'da Black Lives Matter yürüyüşüne katıldı
F1

Hamilton, Londra'da Black Lives Matter yürüyüşüne katıldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.