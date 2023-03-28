Jordan: "Hamilton'ın sekizinci Dünya Şampiyonluğu için acele etmesi gerek"

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Hamilton, 2020 sezonundaki dominant performansının ardından Michael Schumacher'in yedi Dünya Şampiyonluğu rekorunu egale etti ancak ertesi yıl tartışmalı Abu Dabi finalinin ardından Dünya Şampiyon olamadı.

Max Verstappen 2022 sezonunu domine ederek 146 puan farkla şampiyonluğu kazanırken, Hamilton sorunlu Mercedes'e ayak uydurmakta zorlandı ve Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetsiz sezonunu geçirdi.

Hamilton, bu yılın sonunda sona erecek olan mevcut Mercedes sözleşmesinin bitiminden sonra da Formula 1'e devam etmek istediğini söyledi, ancak henüz bir sözleşme imzalanmadı.

Eski F1 takım patronu Jordan, Verstappen'in Hamilton'ın mevcut şampiyonluk sayısını yakalamak veya hatta geçmek için zamanının ve hızının olduğunu; Mercedes pilotunun sekizinci şampiyonluğu elde etmek istiyorsa bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Jordan, Formula For Success podcast'inde Hamilton için şunları söyledi: "Hamilton, yarışmaya bayılıyor ve bunu beş ya da altı yaşından beri yapıyor - bu yüzden her hafta sonu tekrar tekrar yapmaya devam etmek için gereken motivasyonu nereden bulduğunu bilmiyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu yüzden bırakmaya karar verirse onu desteklerim. Devam etmeye karar verirse de, en azından galibiyet için mücadele etme şansı olduğunu görmek isterim çünkü sekizinci Dünya Şampiyonluğu aklının bir köşesinde olmalı."

"Michael Schumacher'in sahip olduklarına eşit olduğunu biliyor ve geleceğe baktığımızda, eğer Max'te her şey yolunda giderse - ki umarım hem zihinsel, hem fiziksel hem de araçla ilgili her şey yolunda gider - o zaman Max 10 Dünya Şampiyonluğu'na ulaşacak. Çünkü onun ne kadar genç, ne kadar hızlı ve ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz."

"Bence Lewis'in acele etmesi ve sekizinci şampiyonluğu alması gerekiyor çünkü yakında Max tarafından geçilebilir."

"Takımdan gitmesi gerekip gerekmediğini bilmiyorum, bence Mercedes'teki bu yeni gelişmenin nasıl gittiğini ve Toto'nun [Wolff] araçta geliştirilebileceğini düşündüğü şeyler konusunda ne kadar dürüst olduğunu görmesi gerekiyor çünkü aracı Red Bull seviyesine çıkarmak çok zor olacak."