Perez: "Dayanıklılığı artırmak için çok çalışıyoruz"

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Red Bull, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da elde ettiği zaferlerin ardından Melbourne'de başarılı bir hafta sonu geçirmek için gereken her şeye sahip gibi görünüyor.

Fakat Max Verstappen ve Sergio Perez arasındaki mücadelenin bu hafta sonu nasıl olacağı büyük merak konusu.

İlk yarışta Verstappen, ikinci yarışta ise Perez galip gelmişti. Verstappen, Suudi Arabistan'daki ikinciliği sayesinde bu hafta sonuna bir puan farkla lider geliyor.

Yine de Perez, arka arkaya ikinci galibiyetini alma hedefinde.

Perez, "Takımla ve Cidde'deki performansımızla son derece gurur duydum."

"Çok düzgün bir hafta sonu geçirdim ve bu sezondaki hedeflerimden biri de buydu: üç gün boyunca tutarlı olmak. Fakat daha iki yarış geride kaldı, bu yüzden bu harika başlangıcı sürdürmek için zorlamaya devam etmemiz gerekiyor."

"Bahreyn ve Suudi Arabistan çok farklı pistler ve Avustralya hem bizim hem de bu araç için yeni bir meydan okuma olacak."

"Hızımız harika. Şimdi dayanıklı olduğumuzdan emin olmak için çok çalışıyoruz."

"Şimdiye kadar güzel bir başlangıç ​​yaptık fakat aynı seviyede performans göstermeye devam edemezsek bunun bir önemi olmayacak." dedi.