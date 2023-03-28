Verstappen, Avustralya'da ilk galibiyetini hedefliyor: "Burası benim için hep şanssız oldu"

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Max Verstappen 2016 yılında Red Bull Racing'e geçtiğinden bu yana 36 Grand Prix kazandı. Bu başarıları 22 farklı pist ve 24 farklı Grand Prix'de elde etti.

Örneğin, 25 yaşındaki Hollandalı Red Bull Ring ve Autodromo Hermanos Rodriguez'de dört kez kazanırken, hem Spa hem de Zandvoort'ta iki kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Yine de Verstappen'in daha önce hiç kazanamadığı birkaç yarış var. Önümüzdeki hafta sonu Formula 1'e ev sahipliği yapacak Melbourne bunlardan birisi.

Verstappen, 2019'da Albert Park'ta üçüncü olmuş ve podyuma çıkmıştı. 2020 ve 2021'de yarış olmadı, 2022'de ise Hollandalı pilot sorun yaşadı.

Bu yıl -buradaki- ilk galibiyetini hedefleyen Verstappen, "Avustralya'ya tekrar gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Orada olmak ve Melbourne'ü deneyimlemek her zaman güzeldir, ancak bu yarış son yıllarda bizim için hiç iyi geçmedi."

"Bazı hızlı bölümlerle çok güzel bir pist. Burada sürüş yapmayı seviyorum, umarım bu hafta sonu iyi bir yarış çıkarabiliriz."

"Sadece normal ve tutarlı bir hafta sonuna ihtiyacımız var. Takım olarak 2011'den beri burada kazanamadık, bakalım bu kez neler mümkün olacak?" dedi.