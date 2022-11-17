Hulkenberg, bir daha F1'e dönemeyeceğini düşünmüş

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Eski F1 pilotu Palmer, F1 geleceğiyle ilgili belirsizliğin ardından Hulkenberg'in 'bir daha F1'e dönemeyeceğini' düşündüğünü iddia ediyor.

Sezonun büyük bir bölümünde Hulkenberg'in, Mick Schumacher'in koltuğu için aday olduğu konuşuluyordu. Ancak Schumacher'in koltuğunu korumak için mücadele etmesiyle Hülkenberg, gergin bir bekleyiş yaşamış.

2017'de Renault'da Hulkenberg ile birlikte yarışan Palmer, Brezilya Grand Prix'sinde Haas'ın 2023 pilot kadrosunu söylemişti.

F1 Nation Podcast'e konuşan Palmer, "Sanırım gelecek yıl Haas'ta Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg ile birlikte 'Jolyon Palmer takım arkadaşları' karşılaşması yaşayacağız."

"O zamanlar birbirlerinden pek hoşlanmıyorlardı, ama şimdi hoşlanıyor gibi görünüyorlar. Gunther [Steiner] bundan memnun olacak." dedi.

Palmer, sezonun başlarında Hulkenberg ile yaptığı ve 35 yaşındaki pilotun F1 kariyerinin sona erdiğini düşündüğü konuşmadan bahsetti.

Palmer, "Yazın Nico'yla konuştum ve bana, 'Sanırım F1 kariyerim sona erdi, artık geri dönebileceğimi sanmıyorum.' demişti. Ardından bu fırsat önüne çıktı."

"Haas'ın neden deneyimli pilotlar istediğini anlayabiliyorum. Nico çoktan neler yapabileceğini gösterdi. Belki bu durum Mick için sarsıcı olabilir, ama bence böyle bir karara o da hazırdı."

"Sonuç olarak, Nico yeniden F1'de. Motivasyonu yüksek olduğu sürece takımın başarılı olabileceğine inanıyorum." dedi.