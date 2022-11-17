Vettel direksiyona geçtiğinde "farklı duygular" yaşamayı bekliyor

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Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği yılların ardından Aston Martin'in yolunu tuttu ve geride kalan iki yılda burada yarıştı.

Kariyeri boyunca dört şampiyonluk yaşayan Vettel, bu hafta sonu kariyerine son noktayı koyacak.

Perşembe günü kendisini nasıl hissettiği sorusuna Vettel, "Ruh halim nasıl ben de bilmiyorum! Belki de Fernando Alonso'ya sormak daha iyidir, o bunu çoktan yaşadı ve bir gün tekrar yaşamak zorunda kalacak."

"Fakat genel olarak normalim. Formula 1'de bunca yıl geçirdikten sonra Perşembe günkü tüm bu şeyleri son kez yaptığımı kabullenmek hâlâ zor geliyor fakat olan biteni anlıyorum ve her şeyden memnunum."

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Direksiyona geçtiğim vakit özel bir duygu yaşayıp yaşamayacağımı zaman gösterecek. Fakat normal hafta sonundan biraz farklı hissetmeye hazırım."

"Standart Perşembe programına rağmen bugün bile bunu hissediyorum. İşlerin bundan sonra nasıl gideceğini henüz bilmiyorum. Bunu bana daha sonra sorun." cevabını verdi.

Formula 1'deki uzun kariyerinin en önemli anlarından birini söylemesi istendiğinde Vettel, "Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Benden tek bir şey söylememi istemek yanlış olur. Şanslıydım çünkü pek çok mutlu an yaşadım ve aralarından seçim yapabileceğim çok şey var."

"Yıllar boyunca olan her şeyi hatırlamak imkansız, ancak ilk yarışlardan bazıları hafızama kazındı."

"Kariyerimin her döneminin kendine özgü anılarım var. Hatta sportif açıdan kutlanacak bir şeyin olmadığı çünkü çok fazla başarı elde edemediğimiz bu iki yıllık süreç için bile durum aynı."

"Bu süreçte çok şey öğrendiğimi, geliştiğimi, büyümeye devam ettiğimi ve Aston Martin ile geçirdiğim zamanın kendi içerisinde iyi olduğunu hissediyorum." dedi.