Schumacher: "Bana inanmayanlara, yanıldıklarını kanıtlamak istiyorum"

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Zorlu 2021 çaylak sezonunun ardından Schumacher, bu sezon takım arkadaşı Kevin Magnussen ile umut vaat ediyordu. Ancak sezon sonunda Schumacher ve Haas, yollarını ayırma kararı aldı.

Uzun tartışmaların ardından takım patronu Gunther Steiner ve takım sahibi Gene Haas, 2023 sezonu için Schumacher'in yerine üç yıllık aradan sonra gride geri dönecek olan 35 yaşındaki pilot Nico Hulkenberg ile anlaşmaya karar verdiler.

Steiner, 'takımdaki bazı şeyleri düzeltmek' istediğini, ve bunu birkaç takımda deneyimi olan Hulkenberg ile yapabileceğini düşündüğünü söyledi.

Hayal kırıklığına uğrayan Schumacher, ilk olarak sosyal medyadaki haberlere tepki gösterdi ve açıklamasının sonuna PTW [Prove Them Wrong = Yanıldıklarını Kanıtla] harflerini ekledi.

Abu Dabi Grand Prix basın toplantısında Schumacher, sadece Haas'ın değil; son iki yıldır yeteneklerinden şüphe duyan herkesin yanıldığını kanıtlamak istediğini açıkladı.

Motorsport.com tarafından 'PTW'nin anlamı sorulduğunda Schumacher, "Sezonun büyük bölümünde bunu kendime söylüyordum."

"Bunu yazmak istedim, bana inanmayan herkesin yanıldığını kanıtlamak istiyorum çünkü neler yapabileceğimi biliyorum. Bunu alt kategorilerde yapmıştım, yapamamam için bir sebep yok." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Schumacher, Haas'ta bazı iniş çıkışları olduğunu kabul etti ancak performansının 2022'nin ikinci yarısında takım arkadaşı Magnussen'e kıyasla yükselişte olduğunu düşündüğünü söyledi.

Sezon sonuna doğru Haas, orta sıralardaki yerini korumakta zorlanmaya başladı ve Magnussen, takımın temmuz ayındaki Avusturya Grand Prix'sinden bu yana aldığı puanların yalnızca üçünden sorumluydu.

Schumacher, "Açıkçası, bazı noktalarda hayal kırıklığına uğradım çünkü şu ana kadar iyi bir iş çıkardığımı düşünüyordum."

"Elbette iniş ve çıkışlarımız oldu ama genel olarak yükselişteydik, bence önemli olan da bu; özellikle ikinci yılımda olduğumu göz önünde bulundurursak."

"Orta sıra mücadelesinde olmak, kendimi alıştırdığım bir şeydi ve sezon boyunca bunu başarabildik. Her koşulda elimden gelen maksimum şeyi yaptığımı hissediyorum." dedi.

Şu anda Schumacher'in herhangi bir takımda yedek pilotluk rolü üstlenebileceği konuşuluyor. Alman pilot, seçeneklerini değerlendireceğini söyledi.

Schumacher, "Kendim için doğru olacağını bildiğim bir karar vermek istiyorum."

"Bu karar yedek pilotluk olsa dahi, iyice düşünmeli ve analiz etmeliyim. Çevremde danışabileceğim ve güvendiğim insanlar var, umarım yakında bazı haberlerle gelebilirim." dedi.