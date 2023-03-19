Hamilton: "Russell'ın ayarlarıyla daha iyi bir pozisyonda olabilirdim"

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Mercedes, Bahreyn'deki beşincilik ve yedincilikten sonra Suudi Arabistan'da üçüncülük ve beşincilik elde etti. Bu kez, Alonso'nun cezasının ardından podyuma çıkma şansı bulan Russell yarışı önde bitirdi.

Hamilton yarıştan sonra Sky Sports'a yaptığı açıklamada takımın ve Russell'ın başarısından memnun olduğunu ancak yarış için yanlış ayarları seçtiğini ve stratejisinin işe yaramadığını söyledi - Britanyalı pilot, yarışa sert lastiklerle başlayıp Güvenlik Aracı esnasında orta lastiklere geçmişti.

Hamilton, "Takım olarak bu kadar puan almamızın mükemmel olduğunu düşünüyorum ve George'un yarışı üçüncü bitirmesi de harika. Yükseldiğim için umudum vardı, yedinci sıradan başlayıp beşinci bitirdiğim için mutluyum."

"Stratejim işe yaramadı ve ayarlarım mükemmel değildi. Sanırım George ile aynı ayarları kullansaydım daha iyi bir pozisyonda olabilirdim."

"Yapacak çok işimiz var ama bugünden çıkaracağımız olumlu sonuçlar da var. Ayarların işe yarama ihtimali yarı yarıyaydı, ben birini seçtim ve George diğerini seçti. Bu yüzden ondan daha hızlı gidemezdim, sadece onun hızına ayak uydurmak zorundaydım." dedi.

İki yarışın ardından Hamilton Pilotlar Şampiyonası'nda 20 puanla altıncı sırada yer alırken, Sainz aynı puanla beşinci ve Russell 21 puanla dördüncü sırada yer alıyor.