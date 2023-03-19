Resmi: Alonso'nun cezası iptal edildi, Aston Martin pilotu yeniden podyumda!

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Alonso, Suudi Arabistan GP'yi üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinin 100. F1 podyumunu almıştı ancak bu mutluluk çok uzun sürmedi. Podyum kutlamalarının tamamlanmasının ardından Alonso'ya, verilen 5 saniyelik zaman cezası doğru bir şekilde çekilmediği için 10 sn zaman cezası daha verildi.

Alonso, yarışın başlangıcında griddeki cebinde kurallara uygun durmadığı gerekçesiyle 5 sn zaman cezası almıştı. Alonso bu cezayı yarıştaki ilk ve tek pit stopunda çekti. Yarış içerisinde herhangi bir uyarı yapılmasa da yarışın sonuna doğru Mercedes ekibi telsizden George Russell'a Alonso ile farkı 5 sn altında tutması gerektiği çünkü Alonso'ya ceza verilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Resmi olarak böyle bir bilgi ekrana gelmemişti ve yarış ekstra bir ceza verilmeden tamamlandı. Ancak çok geçmeden Alonso'ya 10 sn zaman cezası verildi ve bunun üzerine Russell üçüncülük kupasını Alonso'dan devraldı.

Padoktan gelen bilgiler, Aston Martin'in olayın peşini bırakmadığı ve FIA yetkilileriyle cezası görüştüğü yönündeydi.

Gece saatlerinde bu görüşmeler sonuç verdi ve Alonso'nun 10 saniyelik cezasının iptal edildiği duyuruldu.

Alonso'nun tam olarak neden ceza aldığı bilinmiyor olsa da bunun pit stoplarda bir mekanikerin ceza çekilmeden araca temas ettiği gerekçesiyle verildiği düşünülüyordu.

Türkiye saatiyle 00:36'da Alonso'ya neden ceza verildiğini açıklayan resmi belge yayınlandı.

Yayınlanan belgede Alonso'nun pit stopunda Sportif Kurallar'ın 54.4(c) maddesinin ihlal edildiği, bu yüzden 10 sn zaman cezası verildiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre ilk başta bir ihlal olduğu anlaşılmamış ancak sonradan yapılan incelemelerde, her ne kadar araç üzerinde bir çalışma yapılmasa da arka krikoyu taşıyan mekanikerin araca dokunduğunun anlaşılmış, bunun üzerine 10 sn zaman cezasının verilmiş.

Bu gelişmenin ardından 00:50'de Aston Martin'in olayın yeniden incelenmesini talep ettiğini belirten başka bir resmi belge yayınlandı.

Son olarak ise 01:02'de Alonso'ya verilen cezanın iptal edildiğinin açıklandığı resmi belge yayınlandı. Yayınlanan bu belgede, Aston Martin'in talebi üzerine olayın yeniden incelendiği, yeni kanıtların ve sözlü ifadelerin yeniden değerlendirildiği ve mekanikerin araçla temas etmesinin, daha önceden söylendiği gibi "çalışma" kabul edilip edilmeyeceği konusunda net bir anlaşmanın olmadığı, bu yüzden ceza kararının geri alındığı belirtildi.

Bu kararla birlikte Alonso'ya üçüncülüğü iade edilmiş oldu.

FIA ayrıca bu olayla alakalı kurallarda yer alan "araç üzerinde çalışma" ifadesi üzerinde çalışma yapacağını ve sonuçlarını Avustralya GP öncesinde açıklayacağını duyurdu.