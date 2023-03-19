Horner: "Perez kariyerinin en iyi yarışını çıkardı"

Haberi dinle

Red Bull Racing, Bahreyn'in ardından Suudi Arabistan Grand Prix'sini de duble ile tamamladı. Fakat Suudi Arabistan Grand Prix'sinde kazanan Max Verstappen değil, Sergio Perez'di.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Christian Horner, Perez'in kariyerinin en iyi yarışını çıkardığını söyledi.

Horner, "İnanılmaz bir araç ürettikleri için takıma teşekkür ederim."

"Bugün her iki sürücümüzün de birbirini zorladığını gördük. Max yarışa 15. sıradan başladı ve yarışın orta noktasında dördüncüydü."

"Sergio bence en iyi yarışını çıkardı. Tempoyu kontrol altında tuttu ve harika bir yeniden başlangıç yaptı."

"Sürücülerimiz ellerinden gelenin en iyisini yaptılar."

"Harika bir aracımız ve iki harika yarışçımız var. Bugün brifingde onlara 'Birbirinizle savaşabilirsiniz ama bunu temiz şekilde yapın' dedik. İkisi de rekabetçi ve Sergio şimdiye kadarki en iyi Grand Prix'sini çıkardı."

Verstappen'in yarışta yaşadığı problem sorulduğunda Horner, "Max'in aracında bir sorun olduğunu düşündük ama her şeyi kontrol ettikten sonra sürücülerimizin tekrar tam hızda gitmesine izin verdik."

"Birbirlerini daha da itiyorlardı ve Max son turda yarışın en iyi turunu attı."

"Sıralama turlarında olanlar onun hatası değildi, 15. başladı, sabır gösterdi ve rakiplerini geçti. Verstappen olağanüstü bir geri dönüş yaptı." dedi.