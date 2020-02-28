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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, F1'in yeni döneminde daha iyi lastikler istiyor

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Hamilton, F1'in yeni döneminde daha iyi lastikler istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
28 Şub 2020 19:01

Lewis Hamilton, Pirelli'nin bu seneki araçların yere basma gücü seviyeleriyle baş edebilmek için lastik basınçlarını arttırma planını eleştirdi ve gelecekte daha iyi lastiklerin getirilmesi gerektiğini söyledi.

Pirelli, geçtiğimiz senelerde aşırı aşınan ve hassas lastikleri nedeniyle birçok kez pilotlar tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

2020'de daha fazla çalışma aralığına sahip lastikler üzerinde çalışılsa da, hazırlanan lastiklerin beklenen etkiyi gösterememesinin ardından 2019 lastikleriyle devam etme kararı alındı.

Bu seneki araçların geçen seneki araçlara göre daha hızlı olacak olması nedeniyle Pirelli, lastiklerde sorun yaşamamak için basınçları arttıracak. 

Hamilton, "2020 lastiklerini hazırladılar ancak onlar daha kötüydü. Sezona aynı lastiklerle giriyor olmak bizim için daha kolay olacak."

"Ancak lastikleri daha fazla şişirecek olmaları harika değil çünkü geçen seneki lastikler iyiydi."

"Bence her zaman en iyi teknoloji ile çalıştığımızdan, ilerlemeyi sürdüren en iyi teknoloji partnerleriyle çalıştığımızdan emin olmalıyız."

"Onları daha iyi lastikler yapma konusunda zorlamaya devam edeceğiz. Bu lastikler bu sene için iyi olacak." dedi.

Geçen sene FIA, Pirelli'ye istediği özellikleri sunduğu teklif mektubu iletmişti. Bu mektupta lastiklerin ne kadar dayanması gerektiği, ne kadar performans farkı olması gerektiği gibi konular yer alıyordu.

Pilotlar da lastik gelişimine daha fazla katkı sağlayabilmek için Pirelli temsilcileriyle görüştüler.

Hamilton, 2021'den itibaren 18 inç lastiklere geçilmesiyle lastiklere daha fazla odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Hamilton, "Yarış konusunda iyileşmeleri gerekiyor. Aeroyu azaltıp bize daha iyi lastikler vermeliler. Bu çok önemli. Daha iyi lastiklere ihtiyacımız var."

"Yıllardır konuşuyoruz. Yıllardır, yıllardır lastik aşınmasından, termal aşınmadan konuşuyoruz. Brezilya'da toplantı odasında Pirelli ile görüştük ve onlar o ana kadar termal aşınmayı duymadıklarını söylediler! Bunu ilk defa duyduklarını söylediler!"

"Onlarla daha iyi anlaşmaya çalışıyoruz. Geçen sene, bu sene için hazırlanan teklif mektubunu kimin hazırladığını bilmiyorum ancak o mektup 2020 lastikleri için iyi iş çıkarmadı. Ancak umarım 2021'de daha iyi bir teklif mektubu hazırlanır. Umarım o mektup üreticinin karşılık verebileceği bir mektup olur." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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