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Formula 1 / Son dakika

Ferrari koronavirüs tehdidi karşısında F1'den teminat istiyor

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Ferrari koronavirüs tehdidi karşısında F1'den teminat istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
28 Şub 2020 19:07

Ferrari, Formula 1 yönetiminin Formula 1 ekiplerine, personellerinin Melbourne'a gitmeye başlamadan önce, Avustralya Grand Prix'sinde koronavirüsün etkileri konusunda karşılaşabilecekleri riskler konusunda güvence vermesi gerektiğini söyledi.

Çalışanların seyahat etmelerine izin vermeme veya karantina edilme riski üzerine olan endişe artarken Ferrari takım patronu Mattia Binotto, F1 ve FIA yönetimlerinin takımların bir sürpriz yaşamayacağı konusunda güvence vermeleri gerektiğini söyledi.

İtalyan takım personeli ve sürücüleri bu hafta yapılacak olan Bahreyn F2 testlerine virüs tehlikesi sonucunda gitmekte zorlandı, benzer bir senaryonun F1'in ilk yarışında olma korkusu da bulunmakta. 

Binotto hiçbir şeyi şansa bırakmamak istediğini ve personeli yola Çıktığında bir karar vermenin çok geç olacağını söyledi.

F2'nin Bahreyn'de yaşanan duruma benzer bir durumun tekrarlanma durumunun olup olmadığı sorusuna Binotto şu cevabı verdi: "Testlere gitmek çok zordu. Bazı mühendislerimiz evde kaldılar böylece risk almadılar ve bu riski birkaç gin orada kalarak almak istemediler, evde kaldılar.

"Bana göre ihtiyacımız olan oraya gitmeden önce basit bir güvence. Durumun ne olacağını veya ne olabileceğini orada olduğumuzda öğrenemeyiz.

"Bu yüzden herhangi bir sağlık testi varsa bunu bilmeliyiz. Bunun ne olduğunu tamamıyla öğrenmeliyiz. Bir problem çıktığında bunun sonuçlarını bilmeliyiz.

"Tabii ki de çalışanlarımızı korumalıyız. Onlara karşı toplu ve bireysel sorumluluklarımız var. Ve senaryonun anlaşıldığına ve temiz olduğuna dair bir durumu onlar gitmeden önce bilmemiz çok önemli."

Takım patronları Cuma sabahı F1 CEO'su Chase Carey ile bir araya geldi ve ilk üç yarışın durumu hakkında bilgi aldılar. 

F1'in karşısına çıkabilecek bir problem, bir veya birden fazla takımın çalışanlarının gelmemesi sebebiyle yarışa çıkamaması, ancak diğerlerinin durumlarında problem olmaması ve bu durumda yarışın yapılıp yapılmayacağı gibi bir durum söz konusu olabilir. 

Ancak Binotto, İtalyan çalışanların başına gelebilecek buna benzer bir durumun Ferrari ve AlphaTauri takımlarının ötesine geçeceğine inanıyor. 

"Sadece iki takım demiyorum çünkü biz Haas ve Alfa Sauber takımlarına destek sağlıyoruz. Bu yüzden en az dört takım bu durumdan etkilenecek, buna ek olarak Pirelli durumu da var. 

"Eğer dört takımın yarışa çıkamayacağı bir durum olursa, yarış yapılacak mı yapılmayacak mı? Bu benim verebileceğim bir karar değil. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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