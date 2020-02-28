Verstappen: "Melbourne için hazırız"

Red Bull, Barcelona'da gerçekleştirilen testlerin ilk haftasında çok sayıda tur attı ve iyi bir test geçirdi.

Bu hafta ise daha çok parça denemesi yapan Avusturyalı ekip, çeşitli sorunlar ve olaylar yaşadı.

Testin ardından konuşan Verstappen, "Melbourne için kendimi hazır hissediyorum. Temel olarak denemek istediğimiz her şeyi denedik. Bu yüzden testlerde oldukça memnunum."

"Günün sonuna doğru, daha önce planladığımız üzere sıralama simülasyonu yaptık. Evet, aracı bu şekilde sürmek çok daha eğlenceli. Her zaman arka arkaya çok fazla tur atmanız gerekiyor."

"Denemede her şey gayet iyi görünüyordu. En yumuşak lastiği kullanmadık, ama yine de aracın dengesinin iyi olduğunu söyleyebilirim."

Verstappen testler boyunca hemen hemen her gün birden fazla kez spin attı ve bundan ötürü araçta bazı sorunlar olduğu yönünde yorumlar geldi.

Bu konu hakkında Verstappen, "Hiç endişeli değilim. Bunu söyleyenler aracı kullanmıyorlar, ne olduğunu bilmiyorlar. Yani hiçbir endişem yok. Zorlamaya ve gelişmeye devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Verstappen, Melbourne'de Mercedes'le savaşıp savaşmayacakları sorusuna, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bence bizim açımızdan çok iyiydi ve umarım Melbourne'de rekabetçi olmamız için yeterli olabilir. Denemek istediğimiz her şeyi denedik ve araç harika hissettiriyor. Umarım Melbourne'de de böyle olur. Neler olacağını göreceğiz. Genel olarak şikayetçi değilim ama elbette her zaman gelişebilirsiniz. Bir araç asla mükemmel değildir. Şimdilik size sadece çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Ama bu, zorlamayacağımız anlamına gelmiyor." yanıtını verdi.

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