Hakkinen, Verstappen hakkında: "Takım her zaman önce gelir"

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Takım tarafından Perez'e, Sao Paulo Grand Prix'sinin sonlarında altıncı sıra için Verstappen'e yol vermesi emredildi ve Verstappen, Fernando Alonso ve Charles Leclerc'i geçmekle görevlendirildi.

Ancak Verstappen bunu yapamadığı için, yerini Perez'e geri vermesi söylendi. Ancak iki kez Dünya Şampiyonu, bunu reddederek yerini geri vermedi.

Takım telsizinden Perez'e yerini neden geri vermediği sorulduğunda Verstappen, "Bunu bir daha bana sormayın, tamam mı? Bu konuda anlaştık mı? Size nedenlerimi söyledim ve bunların arkasındayım." dedi.

Perez ise, Leclerc ile Pilotlar Şampiyonası'nda ikincilik mücadelesindeyken ona yer verilmediği için sinirlendi.

Ayrıca Perez, Verstappen'in son iki sezonda takım arkadaşına yol verdiği ve geçen sezon Lewis Hamilton ile olan şampiyonluk savaşında onun adına savunma yapmak için görevlendirildiği zamanlar nedeniyle, Verstappen'in takım emirlerini reddetmesinden oldukça rahatsız olduğunu belirtti ve takım telsizinden Verstappen için 'kim olduğunu göstermiş oldu' şeklinde yorum yaptı.

Verstappen'in Red Bull'daki lider pilot konumundan bağımsız olarak, iki kez Dünya Şampiyonu Hakkinen, Hollandalı'nın Interlagos'ta kendi payına düşeni yerine getirmesi gerektiğini düşünüyor.

Yarış sonrası Unibet'e yazan Hakkinen, "Takım her zaman önce gelir ve eğer takım arkadaşınız ile birlikte nasıl çalışacağınız konusunda bir anlaşmanız varsa, buna bağlı kalmak her zaman en iyisidir."

"Tabii ki Max'in Red Bull ile yaptığı anlaşmanın şartlarını hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz, ancak o açıkça; takımdaki bir numaralı pilot ve takıma iki Dünya Şampiyonluğu getirdi."

"Bununla birlikte, Sergio zaman zaman Max'e yardım etti ve birlikte bu yıl Takımlar Şampiyonluğu'nu kazandılar, bu yüzden Max'in Sergio'nun Pilotlar Şampiyonası'nı ikinci bitirmesine yardım ettiğini görmek güzel olurdu; özellikle şimdi Sergio ve Charles eşit puandayken."

"Christian Horner'ın durumu tartıştıklarını, el sıkıştıklarını ve Sergio'nun Abu Dabi'yi ikinci bitirmesine yardım etmeye odaklandıklarını doğruladığını görüyorum, bu yüzden ne olacağını görmek ilginç olacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perez ve Leclerc'in eşit puanlarda olduğu Abu Dabi'deki sezon finaline sadece birkaç gün kaldı ve Red Bull patronu Horner, Sao Paulo'dan sonra Verstappen'in yılın son yarışında takım arkadaşına yardım etmek için üzerine düşeni yapacağı konusunda ısrar etti.

Hakkinen, "Son yarış için sabırsızlanıyorum. Hem Pilotlar hem de Takımlar Şampiyonası'nda ikincilik mücadelesi hâlâ canlı, ve bu büyüleyici olacak."

"Ferrari, Mercedes'i yenmek istiyor, Charles ise Sergio'yu yenmek istiyor. İzleyeceğimiz çok fazla şey var." dedi.