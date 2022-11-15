Russell: "Son ana kadar kazanabileceğimden emin değildim"

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İngiliz pilot, harika bir hafta sonu geçirdiği Brezilya'da hem de sprint yarışını hem de ana yarışı kazanmayı başardı.

Bu yılın en istikrarlı isimlerinden olan Russell, bitime bir yarış kala Lewis Hamilton ile arasını 25 puana çıkardı ve şampiyona dördüncülüğünü neredeyse garantiledi.

İlk zaferi sonrası konuşan Russell, "Bu zaferin ardından hislerim tavan yapmış durumda. Uzun zamandır bu zaferin hayalini kuruyorum ama her şeyin nasıl sonuçlanacağını asla bilemezsiniz. Bence iyi bir yarış çıkardık ve kontrol bizdeydi."

"Güvenlik Aracı piste çıktığında Lewis'in yeniden başlangıçta çok hızlı olacağını biliyordum. Fakat son turları neredeyse hiç hata yapmadan geçmeyi başardım."

"Yarış sırasında sürekli aynalara bakmak zorunda kaldığım bir an vardı ve Lewis'in çok yakın olduğunu görebiliyordum. Çok fazla baskı yapıyordu. İşte o zaman birdenbire artık sadece ileriye bakmam gerektiğini fark ettim."

George Russell, Mercedes AMG, 1st position, the Mercedes team celebrate victory Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu yarışı kazanabilmemin tek nedeni önüme bakmam, olabildiğince hızlı gitmem ve hata yapmamaya çalışmamdı. Mühendisim telsizden bana her turda muhtemelen dört kez aradaki farkın büyüklüğünü söyledi. Fark sürekli 1,1 saniye ile 1,4 saniye arasında değişiyordu. Arada en az yarım saniyelik küçük bir fark oluşturmak istedim. Ancak son turun son kısmına kadar yarışı kazanacağımızdan emin değildim."

"Açıkçası takımımla gurur duydum. Yılın başından bu yana inanılmaz bir ilerleme kaydettik ve bir sonraki sezonun başlangıcından önce hepimiz çok güçlü bir ivme yakaladık." dedi.

Russell, son bölümde Lewis Hamilton'la savaşı savaşmayacağını da sormuştu.

Yarışmalarına izin verilmesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Russell, "Hem evet hem de hayır. Çünkü biz her zaman pistte özgürce yarışabileceğimizi söyledik. Toto Wolff ve tüm ekibin bize olan güveni tam. Sezon boyunca birden fazla kez tekerlek tekerleğe mücadele ettik ama aramızda hep karşılıklı saygı vardı."

"Sanırım birbirimize çok saygı duyuyoruz ve bunu açıkça belirtmek istedim çünkü takım için duble yapmanın ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Eğer son turlarda -birbirimize karşı- yarışmıyor olsaydık, bitiş çizgisine ulaşmaya odaklanırdık. Eğer yarışabiliyorsanız, kalan her turda sıralama temposunda gitmeniz ve her virajda zorlamanız gerekir."

"Dolayısıyla, bu şekilde kazanabildiğim için elbette mutluyum." cevabını verdi.

Russell, Abu Dhabi'de güçlü olmalarını bekliyor.

"Orada Ferrari seviyesinde olacağımızı düşünüyoruz. Belki Red Bull ile aradaki farkı biraz azaltabiliriz. Bence son iki yarışın yapıldığı pistler, doğası gereği çok hızlı değildi."

"Bana göre takım inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Austin'den bu yana galibiyet için savaşıyoruz ve Brackley'deki fabrikada kendisine çok güvenen büyük bir ekibimiz var."

"Kış testlerinin başından itibaren, gelecek yıl ilk yarışla birlikte zafer için mücadele edebilecek bir araca sahip olmak için her şeyi yapacağız."