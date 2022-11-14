Schumacher: "Bu yıl benim yılım değil"

Haberi dinle

Interlagos pistindeki sıralama turlarının ardından Haas pilotu Kevin Magnussen, pole pozisyonunu aldı. Schumacher ise 20. sırayı elde ederek sprint için gridin son sırasına yerleşti Sprint sonunda Magnussen 8. sırayı alarak puan kazanırken, Schumacher 12. sıraya kadar çıktı.

Pazar günkü yarışın ilk turunda Magnussen, Ricciardo ile yaşadığı temas sebebiyle yarış dışı kalırken; Schumacher yarışı 13. sırada bitirdi.

Bu sonuç Schumacher için, puan alamadığı art arda 10. yarış anlamına geliyor. Alman pilot, yaz arasından bu yana gridde puan alamayan tek pilot olarak yer alıyor.

Bu durum aynı zamanda, 23 yaşındaki pilot için F1 kariyerinin sonuna geldiği anlamına da gelebilir.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

F1-Insider'a konuşan Schumacher, "Muhtemelen bu yıl, benim yılım değil."

"Bir yarış kaldı ve elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Tüm sezon bu şekilde geçti, ama pek bir şey elde edemedik. Hiçbir şey bizim elimizde değildi." dedi.

Schumacher, Lando Norris'in pistte kalan aracı için yarışa dahil olan güvenlik aracından önce 11. sıradaydı. Ancak Pierre Gasly ile yaşadığı temasın ardından aracı hasar aldı ve 13. sıraya geriledi.

Schumacher, "AlphaTauri'yi arkamda tutmaya çalıştım, ama ne yazık ki sidepod hasarı aldım." dedi.