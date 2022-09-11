FIA, Herta'ya süper lisans konusunda istisna yapmayacak

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Süper lisans almak için yeterli puana sahip olmayan IndyCar pilotu Colton Herta'ya istisna yapılması için Red Bull'un FIA ile görüştüğü öne sürülüyordu.

Durumu gözden geçiren FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, Uluslararası Spor Kuralları'nda belirtilen ve Herta'ya süper lisans vermek için bir yol sağlamayan kurallara bağlı kalmaya karar verdi.

Ben Sulayem, bu konuda doğru bir yol izlemek istediğini ve bu tür durumlarda hiçbir takım için istisna yapılmayacağını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan bir FIA sözcüsü, "FIA, süper lisans gibi konularda karar verilmesi için hiçbir takım tarafından baskı altında tutulmaya çalışılmamalıdır. FIA başkanı bu konuda net bir karara vardı ve biz de buna uyacağız." dedi.

IndyCar pilotu Herta'nın süper lisans alma çabası padokta sık sık konuşulan bir konu haline gelmişti. Çoğu takım patronu, FIA tarafından Herta'nın AlphaTauri takımına geçişi için bir istisna yapılmaması ve kurallara bağlı kalınması konusunda ısrar etti.

Mercedes patronu Toto Wolff, Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, Aston Martin patronu Mike Krack ve Haas patronu Guenther Steiner, süper lisans için gereken 40 puana ulaşamaması sebebiyle Herta'ya süper lisans verilmemesi gerektiğini belirtti.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

Ferrari patronu Mattia Binotto da cumartesi günü verdiği demeçte diğer takım patronlarını desteklediğini ve bu konuyu yakından takip edeceklerini söyledi.

Binotto, "FIA'nın bu konudaki tutumunu yakından takip edeceğiz. Bence diğer takımlar da bunu yapacaktır çünkü bu konu, sporumuz için oldukça önemli."

"Koşullar ne olursa olsun hiçbir şekilde istisna yapılmamalıdır." dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali de puan sistemine bağlı kalınması gerektiğini söyledi.

Aralık ayında bu göreve başlamasından bu yana ilk defa bir anlaşmazlığın ortasında kalan Ben Sulayem, bu konuda oldukça net bir karar vermiş gibi görünüyor.

Mercedes patronu Wolff, Ben Sulayem hakkında verdiği demeçte "Bence bu sporda sağlam bir yönetime sahip olmak çok önemli. Yazılı kurallara ve belirli bir yönetim çerçevesine uyulması gerekiyor."

"Ben Sulayem şu an bunun arkasında duruyor gibi görünüyor. Doğru kararı vermek her zaman kolay değil fakat bu görevde en önemli şey şeffaflık, dürüstlük ve kurallara uymak." dedi.

Red Bull, Herta'nın süper lisans alamaması dahilinde Pierre Gasly'i Alpine için AlphaTauri'den göndermeyeceğini belirtmişti.