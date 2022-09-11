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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün olduğunu söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Binotto, Tsunoda'ya tsunami dediği için üzgün
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Tsunoda'nın Hollanda GP'de tartışmalı bir şekilde yarış dışı kalmasının ardından Binotto, Japon pilot hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Gazzetta Dello Sport'a konuşan Binotto, Tsunoda için olaylara karışmasına istinaden "tsunami" ifadesini kullandı.

Ancak Binotto'nun kullandığı ifade, tsunaminin 2011'de yaklaşık 16 bin kişinin hayatını kaybetmesine ve ülke ekonomisine ciddi zarar vermesi nedeniyle Japonya'da pek hoş karşılanmadı. 

Sözlerinin memnuniyetsizlik yarattığını öğrenen Binotto, İtalya GP hafta sonunda sözleri için özür diledi.

Binotto, "Tabii ki özür dilemem gerek. O kelimeyi kullanarak hata yaptım. Yanlış bir şey yapma niyetim yoktu. Dürüst olmam gerekir ki olayın mağdurlarına yakın hissediyorum."

"Tsunoda'nın harika bir pilot ve harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onunla aramızda iyi bir ilişki var. Basit bir şaka için onu o şekilde adlandırdım ancak kötü bir şakaydı." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Tsunoda'nın yarış dışı kalma şeklinin ardından sosyal medyada, onun kasıtlı olarak yarış dışı bırakıldığı yönünde komplo teorileri üretilmişti.

Bu iddia, hem Tsunoda hem de takımı tarafından kesin bir dille reddedildi. Takım Patronu Franz Tost, o esnada neler olduğunu açığa çıkardı.

Tost, "Yuki, 43. turda ikinci pit için geldi. Ona sert lastikleri taktık. Pitten çıkar çıkmaz lastiğin birisinin gevşediğini hissetti."

"Mühendisi hemen doğru bir şekilde davranarak ona aracını durdurmasını söyledi. Verileri kontrol ettik ve tüm lastiklerin sağlam bir şekilde takılı olduğunu gördük. Yani bir sorun yoktu."

"Bu yüzden Yuki'ye devam edip pite gelmesini söyledik çünkü lastikleri bir kez daha değiştirmek istedik. Durdu, lastikleri kum nedeniyle kirliydi ve sıcaklıkları düşmüştü."

"Bu yüzden pite geldi, lastiklerini değiştirdik ve bir kez daha piste döndü. Sonrasında arka diferansiyelin kırıldığını gördük."

"Yuki bunu ilk pitte de hissetmişti. Ancak adım adım gitti, diferansiyelin basıncı adım adım düştü. Bu yüzden ilk pit stopun hemen ardından bunu belirlemek zordu. Ve sorun oldukça basitti." dedi.

Tsunoda'nın yarış dışı kalmasının Max Verstappen'e yardımcı olmak istediği için olduğu iddiaları hakkında ise Tost, "Yarış içerisinde Red Bull Racing ile iletişimimiz yoktu."

"Max Verstappen ve Red Bull Racing'in bizim yardımlarımıza ihtiyacı yok. Onlar kendi başlarına kazanıyorlar. Ve bizim her bir puana ihtiyacımız var."

"Bu yüzden, yarış içerisinde aracımızı durdurmamız gibi bir programlama yapılmadı çünkü Yuki yarışta puan alabileceği iyi durumdaydı." dedi.

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