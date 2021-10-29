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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Ferrari: “Mercedes motoruyla aramızdaki fark artık dramatik değil”

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, İtalyan takımın güç ünitesinin ve McLaren’ın kullandığı Mercedes güç ünitesinin arasındaki farkın artık “pek dramatik olmadığını” düşünüyor.

Ferrari: “Mercedes motoruyla aramızdaki fark artık dramatik değil”

2019’daki teknik direktifle beraber Ferrari, motor performansı konusunda Mercedes ile aynı seviyeye gelmekte zorlandı.

Sadece üç podyum alabildiği zorlu 2020 sezonunu 6. sırada tamamlayan Ferrari, sezon öncesinde motorda gelişim sağladı ve şu anda McLaren ile üçüncülük mücadelesi veriyor.

Charles Leclerc, Monako ve Bakü’de art arda pole pozisyonları alırken, Leclerc ve Carlos Sainz’a sırasıyla Rusya ve Türkiye’de getirilen güncellenmiş güç üniteleri iyi bir kazanç sağladı.

Takım patronu Binotto, Maranello’daki son hibrid gelişimlerinin “büyük bir adım olduğunu” ve bunun, yüksek yere basma gücüyle yarışmalarına rağmen Amerika GP’de Mercedes motorlu rakiplerine karşı düzlüklerde dezavantaj yaratmadığını düşünüyor.

Binotto, “Elde ettiğimiz ekstra güçten, düzlüğün başından sonuna kadar faydalanıyoruz.”

“Bunu ölçebilmemizin yolu şu: Austin’de maksimum yere basma gücü kullandık ancak neredeyse diğerleriyle aynı hızdaydık.”

“Geçen seneki durumu düşünürsek, bu kesinlikle büyük bir adım. En iyi motorla aramızda hâlâ bir fark olduğunu biliyoruz, ancak bu fark artık o kadar da dramatik değil.” dedi.

Ferrari’nin elde ettiği ekstra beygir gücü, McLaren’ı yenme konusunda kilit nokta olabilir. Leclerc’in art arda aldığı iki dördüncülük ile beraber Ferrari, McLaren ile farkı 3.5 puana indirmiş oldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

2021 sezonu boyunca yakın ilerleyen ve piste göre performansların değiştiği mücadelenin ardından McLaren, Ferrari’nin artık daha hızlı araca sahip olduğunu düşünüyor.

Binotto da güncellenmiş olan ERS sisteminin, Ferrari’nin sonraki yarışlarda önde olabileceği konusunda kendisine güven verdiğini söyledi.

Binotto bu konuda, “Genel olarak, turdaki genel dengeye bakıldığında bu hafta sonu açık şekilde daha hızlı olduğumuzu düşünüyorum.”

“Kağıt üzerinde burası, bizim aracımıza uyan bir pist değildi.”

“Bundan dolayı, son yarışlarda gördüğüm gelişimden memnunum. Güç ünitesinin hem sıralama turlarında hem de yarıştaki yardımından memnunum. Ve bu da bana, sonraki yarışlar için biraz güven veriyor.” ifadelerini kullandı.

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