Ricciardo, McLaren ile hâlâ gelişebileceğine inanıyor

Ricciardo, geçen yıl Renault'dan sonra McLaren'e sürüş tarzını uyarlamak için çok çalışmak zorunda kaldığı zorlu bir ilk yılın ardından, MCL35M ile hızını ve rahatını yavaş ama emin adımlarla buluyor.

Eylül ayındaki İtalya Grand Prix'sindeki şok galibiyeti bir yana, Ricciardo'nun en güçlü yarışlarından biri de Amerika Grand Prix'si oldu. McLaren pilotu Amerika'da sıralamalarda altıncılığı aldı, yarışı beşinci tamamladı ve hafta sonu boyunca takım arkadaşı Lando Norris'i geride bıraktı.

Yarışta Ricciardo, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ı geçerek bir pozisyon kazandı ve Valtteri Bottas'ın daha hızlı Mercedes'ini uzak tutmayı başardı.

Ancak Avustralyalı sürücü, küçük hatalar yapmaya devam ettiği için hâlâ kendini geliştirebileceğini söyledi.

Sky'a konuşan Ricciardo, "Evet, kesinlikle daha iyi bir hafta sonuydu, daha sorunsuz bir hafta sonuydu ama hâlâ, 'Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum, hâlâ birkaç hata yapıyorum.' dediğim anlar oluyor."

"Her zaman aracın üstünde en iyisini yapamıyorum ama oraya doğru gidiyor ve yine de biraz zaman alacak." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Ricciardo'nun Monza galibiyetiyle performansının yükseldiğini ve bariz gelişimin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi.

Seidl, "Daniel için kesinlikle çok güçlü bir hafta sonuydu ve Monza ile birlikte muhtemelen en güçlü hafta sonu olduğunu söylemek doğru olur" dedi.

"Belki de birçok farklı viraj tipine sahip bir pistte, şimdiye kadar bizimle geçirdiği en iyi hafta sonu olduğunu söylemek adil olacaktır. Bu yüzden bu hafta sonu yaptıkları için çok mutluyum."

"Ayrıca büyük bir baskı altındayken Carlos'u tüm yarış arkada tutmak, onun tarafında harika bir performanstı, bundan dolayı mutluyum." dedi.

Ricciardo'nun hangi alanlarda gelişebileceği sorulduğunda Seidl, daha rahat olmak ve sürüş tarzını aracın hızlı gitmesi için gerekenlerle eşleştirmek için, araçta daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Seidl, "Kendisi söylüyor; aracımızla hiçbir koşulda, pist düzeninde veya durumda henüz tam olarak rahat olduğunu düşünmüyorum."

"Onun bizim aracımızda daha fazla zaman geçirmesi, turlarken daha fazla zaman harcaması ile daha iyisinin doğal olarak geleceğini düşünüyorum, ki bu cesaretlendirici."

"Aynı zamanda Austin'de onun için harika bir hafta sonu oldu ve yarışta çok güçlü bir sürüş yaptı. Bu da onu neden aramıza almak istediğimizi gösteriyor." dedi.