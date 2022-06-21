Ferrari: "FIA, teknik direktif konusunda doğru prosedürü takip etmedi"

Haberi dinle

Bakü'deki uzun düzlükte 2022 araçlarının çok fazla dalgalanma yaşamasının ardından F1 pilotları FIA'yı sağlık gerekçesiyle harekete geçmeye çağırdı.

FIA, Kanada GP öncesinde teknik direktif yayınlayarak bu çağrıya karşılık verdi ve yayınlanan teknik direktifte dalgalanmayı azaltıcı bazı önlemler alındı. Yayınlanan teknik direktifte, dikey salınım gücünü ölçecek bir formül hazırlanacağı ve takımlardan onlara uymaları isteneceği belirtildi.

Bunun dışında, tabana ikinci destek kolunun eklenebileceği bildirildi ve Mercedes Kanada'da tabanına bu parçayı hemen ekledi.

Ancak bazı takımların takip edilen prosedürün doğru olmadığını, dolayısıyla ikinci destek kollarının yasal olmayacağını söylemelerinin ardından protesto ihtimali ortaya çıktı ve Mercedes, sıralamalardan önce ikinci destek kolunu kaldırdı.

Mevcut teknik kurallarda tabanda sadece tek bir destek kolu olacağı ifade ediliyor.

Mercedes W13 extra floor stay - Canada Photo by: Giorgio Piola

Bu hafta 2022'de yaşananlarla alakalı bir orta yol bulunmasının planlandığı toplantı öncesinde Binotto, FIA'nın bu konuda doğru prosedürü takip etmediğini çünkü teknik direktiflerin kuralları değiştirmediğini söyledi.

Binotto, "Bize göre teknik direktifler uygulanabilir değil. FIA'ya bundan bahsettik. Teknik direktiflerin kurallara açıklık getirmek ya da kuralların nasıl uygulanacağını göstermek için kullanılması, kuralları değiştirmek için kullanılamayacağı gerekçesiyle uygulanamaz olduğunu söyledik."

"Kuralları teknik direktifle değiştiremezsiniz. Bu yönetimle alakalı bir konu." dedi.

FIA, takımların onayını almadan güvenlik gerekçesiyle kurallarda değişiklik yapabilir ancak bu durumda bile değişikliğin FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanması gerekiyor. Bir sonraki konsey toplantısı, gelecek ayki Britanya GP'den önce yapılacak. Bu durumda FIA, Britanya GP'den önce isterse kurallarda değişiklik yapabilir.

Binotto, "Güvenlik gerekçesiyle bile olsa, FIA ne yapabilir? Güvenlik gerekçesiyle takımların onayı olmadan değişiklik yapmak için öncelikle Teknik Danışma Komitesi'ne danışmalı, ardından kuralları değiştirmeli ve konseye giderek kural değişikliğini onaylatmalı."

"Ancak teknik direktifle kuralları değiştiremezsiniz. Bu yüzden FIA'ya dönüş yaptık ve teknik direktiflerin uygulanamaz olduğunu söyledik."

"Aslında yanlışlıkla yayınlandıklarını düşünüyorum. Öncelikle metrik uygulanmadı. Ekstra destek kolları, hafta sonu için hiçbir araca takılmadı. Yani boşuna büyük bir gürültü oldu." dedi.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

Binotto, pilotların uzun vadeli sağlık endişeleri nedeniyle dalgalanma sorununu çözmenin önemli olduğunu kabul etti ancak bu sorunun FIA devreye girmeden bile çözülebileceğini çünkü takımların araçlarını geliştirmeye devam ettiğini ve yeni kurallarda daha ilk günlerde olduklarını söyledi.

Binotto, "Dalgalanma konusu gelecekte ele almamız gereken, azaltmaya çalışmamız gereken bir konu. Belki teknik kural değişikliğiyle bunu çözebiliriz. Bununla birlikte, bugüne kadar bu büyük bir sorun olmadı."

"Piste bağlı sorunlar oldu. Araçlar gelişiyor ve daha da gelişecek."

"Bu, konuşulması gereken ve nasıl yapmamızı belirlememiz gereken teknik bir sorun. Bu bana göre açık bir soru." dedi.