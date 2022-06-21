Hamilton zorlu cuma gününün ardından podyuma çıktığı için şaşkın
Lewis Hamilton, aracının Kanada GP hafta sonunda nasıl podyum alabildiğini açıkladı.
Lewis Hamilton, Kanada GP öncesi cuma günkü antrenmanların ardından aracın "sadece daha kötüye gittiğinden" şikayetçi olmuştu.
Hamilton, fazla sert süspansiyonu olan aracın "sürülemez" olduğunu ve bunun Kanada'da sürdüğü en kötü araç olduğunu söyledi.
Fakat Hamilton, pazar günü rakipleriyle mücadele edebilecek seviyedeydi ve üçüncü olarak yılın ikinci podyum finişini elde etti.
Hamilton, RacingNews365.com'a şunları söyledi: "Cuma günkü denge nötrdü. Yani bir derece bile döndüğünüz anda arka taraf kayıyordu."
"Sürekli bununla savaştım ve duvara çarpmamak çok zordu. Bu nedenle uzun sürüşü tamamlayamadım çünkü o ayarda sürüş yapılamazdı."
"İki farklı yol denedik ve benim gittiğim yol korkunçtu. Elimizdeki tüm verileri topladık ve ayarlarda büyük değişiklikler yaptık. Bu da çok ama çok daha iyi oldu. Beklediğimizden daha da iyiydi."
"Daha iyi bir çekiş ile nispeten iyi oranda önden kayma yaşadım. Gece ve gündüz kadar fark vardı."
Pazar günkü sonuçlar Hamilton'ı ve takımı motive etti ve İngiliz, problemli araçlarında çok fazla potansiyel olduğunu düşünüyor.
Hamilton, "Mücadelenin içinde olmak harika hissettiriyor. Sona doğru neredeyse öndekilere yetişiyordum ama sonda arayı açtılar."
"Bu bana ve takıma çok fazla umut verdi. Bence bu araçtan çok daha fazlasını bulacağız, eğer ayarları doğru yaparsak potansiyel kesinlikle var."
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Bence bu yıl en zorlu şey bu oldu. Araç için doğru aralık diğer tüm araçlarımızdan daha kısıtlı."
"Uzun zamandır podyumda değildim, bu yüzden 15 yıl önce ilk galibiyetimi aldığım yerde burada olmak ve kalabalıktan, o anları hatırlatan enerjiyi almak beni çok mutlu ediyor." dedi.
Hamilton, Mercedes'in Ferrari ve Red Bull ile arasındaki farkı kapatması için nerede gelişmesi gerektiğini bildiğini söyledi.
"Ful yarış mesafesini katettikten sonra araçta çok fazla şey öğreniyorsunuz. Yani yarıştan aldığımız çok şey var."
"Harika olan bir şey de, dayanıklılığımızın iyi olması. Bu takımın iki fabrikada da yaptığı işin sayesinde oluyor."
"Sadece başımızı öne eğmeli ve çalışmaya devam etmeliyiz."
"Öndekilere karşı nerede kaybettiğimi biliyorum bu yüzden oralarda gelişmeye çalışacağım."
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