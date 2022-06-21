Vettel: "Cumartesi gününden itibaren hiçbir şey yolunda gitmedi"

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Alman pilot, lastik basıncındaki hata nedeniyle sıralama turlarında geride kalmıştı ve yarışta da erken pit stopla önünü açmaya çalıştı.

Fakat seçtiği strateji, sanal güvenlik aracı ve güvenlik aracı periyotları nedeniyle olumsuz etkilendi. Sonuç olarak da hafta sonunu puansız kapattı.

Vettel, hafta sonu hakkında şöyle dedi: "Montreal yarışı istediğimiz gibi geçmedi. Bunun benim günüm olduğunu söyleyemem."

"Önümü açabilmek adına erkenden pite girdim fakat güvenlik aracı yanlış zamanda geldi ve yarışımı mahvetti."

"Bitiş çizgisine yaklaştıkça lastiklerim iyice bitmeye başladı ve rakiplerimi arkamda tutmaya çalıştım fakat daha fazla direnemedim."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Lance arkama geldiğinde, daha yeni lastiklere sahipti, bu yüzden takım Lance'in Daniel'i sıkıştırması için ona yer vermemi istedi. Ben de bunu memnuniyetle yaptım."

"Sonuç elbette hayal kırıklığı yaratıyor çünkü bu hafta sonu iyi bir tempoya sahiptik ve daha fazlasını yapabilirdik. Fakat bazen işler lehinize gitmiyor."

"Pazar günü bizim için her şeyin yolunda gitmediği o günlerden birisiydi. Takım harika bir iş çıkardı ve bu sayede Lance, bir puan almayı başardı."

Vettel, stratejileri işe yarasaydı, pek çok puan alabileceklerini de ekledi.

"Gerçekten şanssızdık. İki sanal güvenlik aracı periyodu da bizi olumsuz etkiledi. Herkes serbestçe pite girdi ve bizim için her şey bitti."

"Bence bugün takım olarak daha fazla puan alabilirdik. Birkaç puandan daha fazlasını alacak hızımız vardı. Alpine'i ya da diğerlerini yakalayabilirdik ama yarış ihtiyaç duyduğumuzdan farklı şekilde gelişti."

"Seçtiğimiz strateji iyi olsa da, sanal güvenlik aracı taktiksel anlamda her şeyi mahvetti. Çok zaman kaybettik ve bunu telafi etmek zordu."

"Cumartesi gününden bu yana hiçbir şey yolunda gitmedi."