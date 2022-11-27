Chandhok, Ferrari hakkında: "Takım patronunu değiştirmek çözüm değil"
Karun Chandhok, Mattia Binotto'yu takım patronu olarak değiştirmek yerine Ferrari'de 'yeniden yapılanmaya' ihtiyaç olduğunu düşünüyor.
Binotto'nun takım patronluğu görevinden ayrılacağı söylentileri sosyal medyada dolaşıyordu. Takımın yakın zamanda bu söylentilerin 'asılsız' olduğuna dair bir açıklama yapmasına rağmen, bu konu İtalya'da yeniden gündeme geldi.
PlanetF1.com tarafından takımda kalıp kalmayacağı sorulduğunda Binotto, "Bunun kararını vermek bana düşmez." şeklinde yanıt vermişti.
Binotto, takımın bu sezonki durumunu savunsa da, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi için takımda bazı gelişmeler yapılması gerektiğini itiraf etti.
Sky Sports'ta görev alan eski F1 pilotu Chandhok, Maranello'daki değişikliklerin sadece takım patronunu değiştirmekten daha ileriye gitmesi gerektiğine inanıyor.
Twitter'a yazan Chandhok, "Binotto'nun gittiğini görmek üzücü olacak. Onunla sohbet etmek her zaman çok güzeldi ve buna hep istekliydi."
"Takımda her zaman cesur davranmaya çalıştı ama bu yönde yapması gereken değişikliklerin hepsini yapamadı."
"Takım patronunu değiştirmek çözüm değil, daha geniş açıdan bir yeniden yapılanmaya ihtiyaçları var."
"Mattia'nın teknik liderlik rolüne geçirilmesi gerekip gerekmediğini düşünüyorum, sonuçta bu yıl çok hızlı bir araç ürettiler."
"Konsepte ve tasarıma paralel olarak daha iyi bir operasyonel geliştirme ekibi oluşturmak çok önemli.” dedi.
Carlos Sainz, Ferrari, speaks with Karun Chandhok, Sky TV
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
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