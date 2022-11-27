Vettel, Ferrari'den ayrıldıktan sonra F1'deki 'son dönemine' yaklaştığını hissetmiş

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Dört kez Dünya Şampiyonu, 35 yaşına bastıktan birkaç hafta sonra, Macaristan Grand Prix hafta sonu öncesinde, 2022 Formula 1 sezonu sonunda emekli olacağını duyurdu.

Vettel, 2020 sezonu sonunda Ferrari'den ayrılmıştı ve bu ayrılığın ardından Aston Martin'e geçti. Bu transferin sebebi, Aston Martin'in adaptasyon süreci olan bu sezonda orta sıralarda yarışma ve az zafer beklentisi vardı. Bu yüzden Vettel, ailesiyle daha çok vakit geçirebileceğini düşündü.

Beyond the Grid podcastine konuşan Alman pilot, emeklilik kararının bir gecede verilmiş bir karar olmadığını söyledi.

Yarışmaya 2007 haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri GP'de başlayan Vettel, kariyeri boyunca 299 yarışa çıktı.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, "Sanırım büyük bir rahatlama hissettim çünkü bu hayatımı değiştirecek bir karar."

"Çok uzun zamandır kafamda olan ve içimde büyüyen bir karardı."

"Bu konuda eşimle birçok konuşma yaptık, aynı zamanda kendimle de yaptım. İçimdeki sesi dinlemeye ve anlamaya çalıştım ve o ses bana, artık durma zamanının geldiğini söyledi. Başlangıçta bu sesi susturmaya çalıştım."

"Ama gün geçtikte içimdeki bu ses daha da şiddetlendi, o yüzden kafam çok karışıktı. Bu bir süreçti ama kararı verdiğimde gerçekten rahatlamış hissettim."

"Artık bu tarz düşüncelere sahip olmadığım için araçta geçirdiğim zamandan daha da zevk almaya başladım." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Emeklilik fikrini ne kadar süredir göz ardı ettiği sorulduğunda Vettel, "Bu başta, içinizde büyüyen bir düşünce. Biraz kafa karıştırıcıydı çünkü daha önce hiç yaşamamıştım. Evde kalma ve uçağa binip seyahat etmeme arzum vardı."

"Açıkçası bu işte, çok zevk aldığınız kısımların yanı sıra az zevk aldığınız kısımlar da var. Bir noktadan sonra hayatım değişti, artık bir eşim ve evde beni bekleyen üç çocuğum var. Hayatın bu kısmından da oldukça keyif alıyorum."

"O yüzden bu konudaki ilk düşüncelerim, birkaç yıl önce ortaya çıktı. Ferrari'den Aston Martin'e geçtikten sonra, artık kariyerimin sonuna yaklaştığımı fark ettim; bunun son sözleşmem olacağını düşündüm."

"O zamandan beri, içimdeki sesler ve düşünceler büyümeye devam etti."

"Ben analitik biriyim ve her şeyi ince ayrıntısına kadar düşündüm, o yüzden karar vermem biraz zaman aldı." dedi.