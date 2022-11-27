Hulkenberg, başlangıçta Mazepin'in koltuğu için düşünülüyormuş

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Haas, Nikita Mazepin'in sözleşmesine son vermelerinin ardından şubat ayının sonunda bir sürücü arıyordu ve Hulkenberg seçenekler arasındaydı. Ancak Kevin Magnussen, Alman pilotun yerine seçildi.

Sezonun ikinci yarısında Mick Schumacher'in takımdan ayrılmasının ardından bu sefer, yerine Nico Hulkenberg seçildi.

Haas'ın 2023 kadrosu, toplam 322 yarışa katılan ancak yalnızca birinin bir tane podyum elde ettiği bir ikiliden oluşuyor.

Beyond the Grid podcast'inde konuşan Haas takım patronu Steiner, Mazepin'in babasının şirketinin durumu dolayısıyla takımdan ayrılmasının ardından, Hulkenberg'in seçenekler arasında olduğunu açıkladı.

Ancak sezon öncesi testlerin başlamasından önce kısıtlı bir zaman dilimi olduğu için, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dayanıklılık serisinde yarışan Magnussen'i takıma getirmek daha kolay bir seçenekti. Böylece Danimarkalı pilot, 2017-2020 sezonları arasında yarıştığı takıma geri dönmüş oldu.

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Hulkenberg hakkında Steiner, "O, seçenekler arasındaydı. Ancak o noktada Kevin'ı takıma getirmek daha kolaydı."

"Kevin'ı tanıdığımız için takımı tanıyan birini getirerek ne gibi bir sonuç elde edeceğimizi biliyorduk. Süreci bilen ve herkesi tanıyan bir pilotun bize katılması her şeyi kolaylaştırdı. Zor bir konumda sezona başlangıç yaptı çünkü takıma geldiğinde yalnızca iki haftamız kalmıştı."

"Şimdi ise önümüzde 2-3 ay var o yüzden her şey daha kolay."

"Diğer takımlardan daha farklı çalışıyoruz, o yüzden her şeyi doğru yaptığımızda, Bahreyn'de olduğu gibi; yarışı beşinci sırada bitirebiliyoruz." dedi.

Hulkenberg'in son tam F1 sezonu 2019'da Renault'daydı, o zamandan beri Racing Point/Aston Martin için yedek pilotluk görevi yapıyor.

35 yaşındaki pilot, Abu Dhabi'de gerçekleşen sezon sonrası testlerde piste çıktı.