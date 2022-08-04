Alpine'in Alonso ile uzun vadeli anlaşma istememesinde, yaş faktörü etkili olmuş

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Enstone merkezli takımın Alonso ile yola devam etmesi bekleniyordu ancak Alonso, 2023 için Aston Martin ile anlaşma yaparak hem takımına hem de Formula 1 dünyasına sürpriz yaptı.

Alonso'nun Alpine'le yollarını devam ettirmeme kararında anlaşma uzunluğunun etkili olduğu düşünülüyor. Alpine, Alonso'ya 1+1 senelik anlaşma teklif ederken, Aston Martin'in 3 seneyi içeren bir anlaşma teklif ettiği düşünülüyor.

41 yaşındaki Alonso henüz yaş nedeniyle performans açısından düşmeye başladığını düşünmüyor olsa da, Alpine takımı bir noktada bunun olacağını söyledi.

Takım Patronu Otmar Szafnauer, "Geleceği tahmin etmek zor. Her zaman söylediği gibi, geleceği tahmin ediyor olsaydım, burada olmazdım. Vegas'ta olurdum."

"Ona bir sene opsiyonlu anlaşma teklif ettik. Fernando ile şu şekilde konuştuk: Bak, gelecek sene aynı seviyede performans gösteriyor olursan, tabii ki seninle devam ederiz. Bu şekilde devam edebilirdi."

"Ancak o, performanstan bağımsız bir şekilde daha fazla kesinlik istedi. Daha uzun süre kalmak istediğini söyledi. Bence 2+1 ya da 3+1 yapmak yerine 1+1 şeklinde teklif yapmamız, görüşmenin püf noktasıydı." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Szafnauer, Michael Schumacher gibi en büyük pilotların bile kariyerlerinin sonunda, başındaki kadar iyi olmadıklarını söyledi.

Szafnauer, "Pilotların fizyolojik olarak bir şeyler yaşadıkları ve artık, daha gençken sahip oldukları yeteneklere sahip olmadıkları zamanlar vardır."

"Bu, Michael'in başına da geldi. Michael Schumacher'in 42 yaşındayken, 32 ya da 35 yaşıyla aynı olmadığını söylemek doğru olur. Bu diğer sporculara da oluyor."

"Kriket, fiziksel açıdan çok yorucu bir spor değil. Her şey göz el koordinasyonuyla, sopayı [kütükleri] korumak için doğru milimetreye hareket ettirmekle ilgilidir."

"Ancak 32, 33 ya da 34 yaşından sonra dünyadaki en iyi oyuncu bile artık o sporu yapamaz. Çünkü onlara bir şeyler oluyor. Aynısı yarış pilotlarına da oluyor."

"Bu yüzden evet biz, 'Yüksek seviyede performans gösterirsen, seni tutacağız. Bu sefer tek yıllık anlaşma yapalım.' dedik. Ancak o daha uzun vadeli anlaşma istedi." dedi.

Szafnauer ayrıca, Alonso'nun F1'de daha verecek çok şeyi olduğu için kendisine Alpine'in LMDh programında yarışma teklifi yapmalarına sert çıktığı iddialarına karşı çıktı.

Szafnauer, "Fernando ve Laurent Rossi ile görüşmelerimiz oldu. Bu, F1'den ayrıldığında, onun ailede kalması ve Alpine ile başka yarışlara katılması üzerineydi. Bu Fernando için sürpriz değildi çünkü bunu yapabileceği konusunda hemfikirdi ve iyi fikir olabileceğini düşündü."

"Soru işareti, bunun ne zaman olacağı üzerineydi? Ancak bu olduğunda, Le Mans'a gitmekten kesinlikle mutlu olacaktı." dedi.