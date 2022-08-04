Piastri için ilginç AlphaTauri iddiası
Times gazetesine göre Oscar Piastri'nin bir sonraki durağı AlphaTauri olabilir. Fakat ESPN Brezilya farklı iddialarda bulunuyor.
Oscar Piastri'nin geleceği, pazartesi gününden bu yana gündemden düşmüyor ve gelecek yıl ne yapacağı büyük merak konusu.
Avustralyalı sürücü normalde Alpine sürücü akademisinde yetişti ve Fernando Alonso'nun ayrılığı sonrası Fransız üretici ile gride girmesi bekleniyordu.
Ancak Piastri, Alpine'in resmi açıklamasına rağmen gelecek yıl Esteban Ocon'un Fransız ekipteki takım arkadaşı olmayacağını duyurdu.
Bu Piastri'nin başka bir takımla anlaştığını gösteriyor ve kaynaklar bu takımın McLaren olduğuna eminler.
İlk iddialar Piastri'nin 2023 yılında Daniel Ricciardo'nun yerini alacağı yönündeydi. Fakat ESPN Brezilya'nın bir kaynağına göre Piastri'nin McLaren ile imzaladığı ön sözleşme, görünenden biraz daha farklı. Buna rağmen 2023 yılında takımın yedek pilotu olacak ve 2024 yılında da Daniel Ricciardo'nun yerini alıp, F1'e girecek.
Habere göre McLaren, Ricciardo'nun kontratını feshedebilmek için minimum bir milyon dolarlık serbest kalma ücretini ödemek zorunda.
Fakat The Times ise çok tuhaf bir iddia ortaya attı ve Piastri'nin 2023 yılında Yuki Tsunoda'nın yerini alarak F1'e gireceğini iddia etti.
Piastri'nin menajerliğini uzun süre Red Bull için yarışan ve markanın sahibi Dietrich Mateschitz ile iyi bir ilişkisi olan Mark Webber üstleniyor. Webber, aynı zamanda Porsche markası ile de çalışıyor ve Alman üretici, 2026 yılından itibaren Red Bull ile F1'e girmeye hazırlanıyor.
AlphaTauri şu anda Alpine veya McLaren'dan daha zayıf görünebilir fakat Avustralyalı sürücü, 2024 sonrasında Sergio Perez'in Red Bull'daki koltuğuna geçiş yapabilir.
Piastri ile ilgili konunun yakında açıklığa kavuşması bekleniyor.
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