2026 F1 motor kuralları için oylama, yine ertelendi
2026 Formula 1 motor kuralları hâlâ netleşmemişken, dolayısıyla Red Bull - Porsche anlaşması da resmi olarak duyurulamadı. Diğer taraftan Red Bull'un ikinci takımı AlphaTauri'nin Porsche motoru kullanıp kullanmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.
Bildiğiniz üzere Red Bull ve Porsche'nin 2026 için anlaştıkları, en kötü saklanan sırlardan birisi oldu. Bu artık herkes tarafından bilinen bir şey ancak 2026 kuralları netleşmediği için, bu konu hakkında resmi açıklama da henüz yapılmış değil.
VW Grubu, kurallar netleşmeden önce son adımı atmak istemiyor. Perde arkasında, spora yeni girecek olan üreticiler için ekstra dyno süresi gibi konularda pazarlıklar devam ediyor.
Tartışılan konulardan birisi ise pistonların yapıldığı malzemeler. Ferrari ve Mercedes, deneyimli oldukları için çelik malzeme ile devam edilmesini istiyorken Porsche alüminyuma geçilmesini istiyor. Porsche, bu gibi konular resmiyet kazandıktan sonra Formula 1'e katılacağını resmi olarak duyuracak.
Aslına bakarsanız bu konunun çoktan netlik kazanması gerekiyordu. Son olarak 2 Ağustos günü FIA Dünya Motor Sporları Konseyi üyelerinin elektronik oy kullanmaları planlanmıştı ancak yukarıdaki konular konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, bu oylama ertelendi.
Elektronik oylama için bir sonraki tarih, 8 Ağustos olarak belirlendi ancak sonuçların hemen açıklanması beklenmiyor. Dünya Motor Sporları Konseyi'nde yer alan 26 üyeye, oylama belgesi gönderildiğinde üyeler, cevap vermek için birkaç gün bekleyebiliyorlar. Yaz tatilinde bu bir haftayı da bulabilir.
Red Bull tarafı, geçtiğimiz günlerde Fas'tan sızan gelişmeleri reddetmemişti. Helmut Marko, "Bu konu çok basit. VW'nin kararı, teknik kurallar kriterleri karşılarsa, bu durumda Formula 1'e girmek zorunda olacaklar." demişti.
Ferrari ve Mercedes gibi mevcut üreticilerin, pazarlıkların uzun sürmesini istemelerinin iki nedeni var. Birincisi kendileri için en iyi kuralları çıkarmak, ikincisi ise yeni üretici olarak girmeyi planlayan Porsche ve Audi'ye daha az çalışma zamanı vermek.
Milton Keynes'te ise hazırlıklar tam hızıyla devam ediyor. Red Bull Powertrains bölümündeki çalışan sayısının 300 civarına yaklaştığı düşünülüyor.
Marko, "2026 kuralları için çalışıyorlar. Yeni bir üretici gelirse, bu durumda işbirliği yapabilirler. " dedi ve Porsche sadece Red Bull'un yarısını alacak olsa bile AlphaTauri'nin de aynı güç ünitesini kullanmasını planladıklarını söyledi.
Alpine'in Alonso ile uzun vadeli anlaşma istememesinde, yaş faktörü etkili olmuş
Verstappen, Hamilton ürünlerini yakan taraftarlarını eleştirdi: "İğrenç"
Son Haberler
Schumacher, 2023 yılında sözleşmesiz mi kalacak?
Mick Schumacher'in Formula 1'deki geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.
Horner, son yarışlardaki performansı nedeniyle Perez'le görüşmüş
Red Bull takım patronu Christian Horner, son dönemdeki performansından ötürü Sergio Perez ile oturup, neler olduğunu görüştüklerini söyledi.
Bottas'ın Macaristan GP'de yarış dışı kalmasına yakıt sistemi sebep olmuş
Xavi Pujolar, Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'ın yolda kalmasına neden olan sorunun yakıt sistemiyle alakalı olduğunu söyledi.
2023 regülasyon değişimlerini desteklemeyen Binotto: "Kuralların değişmesi çılgınlık olur"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, dalgalanma sorununun artık olmadığını ve bu yüzden de 2023 regülasyonlarında değişime gitmenin mantıksız olacağını söylüyor.