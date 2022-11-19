Alonso: "Vettel'le mücadele ederken dikkatli olacağım"

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Pazar günü Abu Dhabi'de 2022 sezonu sona erecek ve Sebastian Vettel de Formula 1 kariyerine son noktayı koyacak.

Bu hafta sonu Alman pilotun vedası onuruna özel bir kask tasarlayan Alonso, startta Alman pilotla yan yana olacak.

Vettel hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Alonso, "Seb için çok mutluyum. Elbette ona yardım etmeye çalışıyormuşuz gibi değil ama onu aynada gördüğümüz vakit ya da hızlı tura başladığında, ona dikkat etmeye çalışıyoruz çünkü sorunsuz bir hafta sonu geçirsin istiyoruz."

"Yarın 9. sıradan başlayacak ve yanında ben olacağım. Bu yüzden başlangıçta ve ilk turda ona karşı dikkatli olacağım. Umarım ikimiz de damalı bayrağı görürüz." dedi.

Alonso, sıralama turlarında araçtan maksimumu aldığını ancak bu hafta sonu istediği noktada olmadığını söyledi.

Helmet of Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Fernando Alonso

İspanyol pilot, "Bugün istediğim tempoyu yakalayamasam da mutluyum. Sanırım 3. antrenman seansında 13. sıradaydım, sıralama turlarının ilk bölümünde ise 15. sırada yer aldım."

"İkinci bölümde 11. sıradaydım ve nispeten iyi bir tur attığımı hissettim."

"Yarın Daniel'ın cezasıyla 10. başlayacağız. Bence fena değil. Puan barajı içerisinde başlıyoruz ve umarım birkaç sıra yükselip, normal hedefimiz olan yedinci veya sekizinci sıralarda bitirebiliriz."

"Tabii ki burada geçiş yapmak kolay değil ve yükselmek de zor olacak. Sanırım iki sert lastiği olan birkaç takımdan biriyiz ve yarınki yarışta bunu avantajımıza kullanmaya çalışacağız."

"Simülasyonların tek mi yoksa çift pit stop mu göstereceğini bilmiyorum. Fakat bugün bundan daha hızlı gitmem zordu. Bundan ötürü pozisyonum ne olursa olsun mutluyum. 11. sıra bugün için maksimumdu." dedi.

Alonso da bu hafta sonu Alpine'e veda ediyor.

Bu konuda Alonso, "Sıralama turlarından önce araca sadece iki kez daha atlayacağımı düşünüyordum. Bunlardan birisi sıralama turlarında olacaktı, diğeri de yarınki yarışta."

"Yani her turun tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca yukarda bitirmek, puan almak ve her şeyden önce damalı bayrağı görmek güzel olacak."

"Bu yıl damalı bayrağı görmemiz garanti değil. Yarın ana hedef bu olacak. Yarışın sonunda biraz lastik yakmak istiyorum!" dedi.