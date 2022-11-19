Red Bull, Verstappen'in Perez'e iki kez hava koridoru vermesini planlamış

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Tartışmalı Brezilya GP'nin ardından Red Bull, Verstappen'in Yas Marina sıralama turlarında Perez'e yardımcı olmasına yönelik plan yaptı.

Buna göre Q3'teki her iki denemede de Verstappen piste ilk çıkacak ve takım arkadaşı Perez'e hava koridoru verecekti. Ancak son bölümdeki ilk denemede Verstappen'in motoru beklenmedik şekilde kapandı ve aracın yeniden başlatılması gerekti.

Bunun üzerine Perez piste ilk çıktı ve ilk denemesinde üçüncü en iyi zamanı yaptı. Daha sonra piste çıkan Verstappen ise ilk sırayı almasına yetecek kadar iyi bir tur ortaya koydu. İkinci denemelerde ise Verstappen piste ilk çıktı ve Meksikalı pilota hava koridoru verdi. Sonuç olarak ikili seansı 1-2 bitirdi.

Dünya şampiyonu Verstappen, RB18'indeki sorun ortaya çıkmasaydı, iki denemesinde de Perez'e hava koridoru vereceğini doğruladı.

Verstappen, sıralama turları sonrasındaki basın toplantısında, "Hafta sonuna girerken Checo'ya önden mi yoksa arkada mı gitmek istediği konusunda seçim yapma şansı verdik."

"Arkadan gelmeyi seçti ve sıralama turlarında da planımız buydu."

"İlk turda da piste ilk ben çıkmayı planlıyordum ama her şey ters gitti. Neyse ki ikinci turda her şeyi yoluna koyduk." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez, Verstappen'den aldığı destek için "Evet, kesinlikle yardımcı oldu. Bugün takım olarak gerçekten iyi çalıştığımızı düşünüyorum."

"Bunun etkisini hissedebiliyordum, özellikle ikinci sektörde işe yarıyordu."

"Kazandığınız zamanı genellikle üçüncü sektörde biraz geri veriyorsunuz ama genel olarak kesinlikle olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Red Bull böylelikle 2018 Meksika GP'den bu yana ilk kez sıralama turlarında 1-2 oldu.

Perez, "İyi bir seanstı. Q2'den sonra her şey iyi görünüyordu."

"Üçüncü bölüm aslında o kadar da iyi başlamadı. Özellikle ilk tur ideal değildi. İkinci tur çok daha iyiydi ama pole için yeterli değildi."

"Her şeye rağmen takım için ilk çizgide olmak iyi bir sonuç. Özellikle de Sao Paulo'daki zorlu hafta sonunun ardından geri dönmek güzel." dedi.