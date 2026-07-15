Brown, BYD’nin F1 ihtimalini değerlendirdi: “Operasyonel sorunlar yaşayabiliriz”
McLaren CEO'su Zak Brown, Çinli otomotiv markası BYD'nin spora olan ilgisinin ardından gündeme gelen 12. takım söylentilerini değerlendirdi.
Zak Brown, McLaren
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Son dönemlerde Çinli üretici BYD’nin, Formula 1 ile yakından ilgilendiği biliniyor. Bu doğrultuda markanın başkan yardımcısı Stella Li, Formula 1 CEO'su ve başkanı Stefano Domenicali ile bir araya gelerek ön görüşmeler gerçekleştirmişti. Fakat Li’nin toplantı yaptığı tek üst düzey isim Domenicali değildi; eski Red Bull takım patronu Christian Horner ile de görüşmeler gerçekleştirildi.
Şu an için BYD’nin Formula 1'e tamamen yeni bir takım olarak mı, yoksa griddeki mevcut ekiplerden birine ortak olarak mı adım atacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca markanın bir güç ünitesi tedarikçisi olma niyetinin olup olmadığı da henüz netleşmiş değil.
McLaren aracı pitte
Fotoğraf: Eric Le Galliot
McLaren CEO'su Zak Brown, F1’e 12. bir takımın katılması ihtimalini değerlendirirken, doğrudan operasyonel ve fiziksel zorluklara dikkat çekti. Brown, böyle bir durumda kendisini endişelendiren en büyük sorunun takvimdeki bazı pistlerde yaşanan pit yolundaki alan yetersizliği olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu konu üzerine çok fazla düşünmedim."
"Ancak şöyle bir iki saniye düşünecek olursam; bazı pistlerin bu kapasiteyi kaldırıp kaldıramayacağı konusunda operasyonel sorunlar yaşayabileceğimizi söyleyebilirim.”
“Nihayetinde bu karar FIA ve Formula 1 yönetimine ait. Bence daha önce de olduğu gibi, sadece ekonomik dengenin doğru kurulduğundan emin olmak istersiniz.”
Zak Brown, McLaren
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
“Ancak benim bu konuda ne kesin bir görüşüm ne de oy hakkım var.”
“Bu yüzden son kararı vermeleri için tamamen FIA ve Formula 1 yönetimine güveniyoruz. Eğer bunun spor için iyi olacağını düşünüyorlarsa, o zaman 12. bir takımımız olsun.”
“Eğer iyi olmayacağına karar verirlerse, elimizdekilerle yola devam ederiz."
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