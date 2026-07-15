Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Belçika GP

Brown, BYD’nin F1 ihtimalini değerlendirdi: “Operasyonel sorunlar yaşayabiliriz”

McLaren CEO'su Zak Brown, Çinli otomotiv markası BYD'nin spora olan ilgisinin ardından gündeme gelen 12. takım söylentilerini değerlendirdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Zak Brown, McLaren

Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Son dönemlerde Çinli üretici BYD’nin, Formula 1 ile yakından ilgilendiği biliniyor. Bu doğrultuda markanın başkan yardımcısı Stella Li, Formula 1 CEO'su ve başkanı Stefano Domenicali ile bir araya gelerek ön görüşmeler gerçekleştirmişti. Fakat Li’nin toplantı yaptığı tek üst düzey isim Domenicali değildi; eski Red Bull takım patronu Christian Horner ile de görüşmeler gerçekleştirildi.

Şu an için BYD’nin Formula 1'e tamamen yeni bir takım olarak mı, yoksa griddeki mevcut ekiplerden birine ortak olarak mı adım atacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca markanın bir güç ünitesi tedarikçisi olma niyetinin olup olmadığı da henüz netleşmiş değil.

McLaren aracı pitte

McLaren aracı pitte

Fotoğraf: Eric Le Galliot

McLaren CEO'su Zak Brown, F1’e 12. bir takımın katılması ihtimalini değerlendirirken, doğrudan operasyonel ve fiziksel zorluklara dikkat çekti. Brown, böyle bir durumda kendisini endişelendiren en büyük sorunun takvimdeki bazı pistlerde yaşanan pit yolundaki alan yetersizliği olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu konu üzerine çok fazla düşünmedim."

"Ancak şöyle bir iki saniye düşünecek olursam; bazı pistlerin bu kapasiteyi kaldırıp kaldıramayacağı konusunda operasyonel sorunlar yaşayabileceğimizi söyleyebilirim.”

“Nihayetinde bu karar FIA ve Formula 1 yönetimine ait. Bence daha önce de olduğu gibi, sadece ekonomik dengenin doğru kurulduğundan emin olmak istersiniz.” 

Zak Brown, McLaren

Zak Brown, McLaren

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

“Ancak benim bu konuda ne kesin bir görüşüm ne de oy hakkım var.”

“Bu yüzden son kararı vermeleri için tamamen FIA ve Formula 1 yönetimine güveniyoruz. Eğer bunun spor için iyi olacağını düşünüyorlarsa, o zaman 12. bir takımımız olsun.” 

“Eğer iyi olmayacağına karar verirlerse, elimizdekilerle yola devam ederiz."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber FIA, Belçika GP’de Red Bull'un 'Macarena' arka kanadını kullanmasına izin verdi

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Formula 1'in yeni pisti: Madring'de ilk tur görüntüleri

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Formula 1'in yeni pisti: Madring'de ilk tur görüntüleri

FIA, Belçika GP’de Red Bull'un 'Macarena' arka kanadını kullanmasına izin verdi

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
FIA, Belçika GP’de Red Bull'un 'Macarena' arka kanadını kullanmasına izin verdi

Verstappen: “Spa, en sevdiğim pist ve buraya geri dönmek harika hissettiriyor”

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Verstappen: “Spa, en sevdiğim pist ve buraya geri dönmek harika hissettiriyor”

Son Haberler

Formula 1'in yeni pisti: Madring'de ilk tur görüntüleri

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Formula 1'in yeni pisti: Madring'de ilk tur görüntüleri

Brown, BYD’nin F1 ihtimalini değerlendirdi: “Operasyonel sorunlar yaşayabiliriz”

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Brown, BYD’nin F1 ihtimalini değerlendirdi: “Operasyonel sorunlar yaşayabiliriz”

FIA, Belçika GP’de Red Bull'un 'Macarena' arka kanadını kullanmasına izin verdi

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
FIA, Belçika GP’de Red Bull'un 'Macarena' arka kanadını kullanmasına izin verdi

Verstappen: “Spa, en sevdiğim pist ve buraya geri dönmek harika hissettiriyor”

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: “Spa, en sevdiğim pist ve buraya geri dönmek harika hissettiriyor”

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle