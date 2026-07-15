Verstappen: “Spa, en sevdiğim pist ve buraya geri dönmek harika hissettiriyor”

Dört kez dünya şampiyonu pilot, Avusturya sıralama turlarında yaşadığı kazaya son derece benzer bir şekilde, Silverstone'da da aktif arka kanat aero sisteminin arızalanması nedeniyle sert bir kaza daha geçirmişti. Hollandalı pilot, her iki kazayı da herhangi bir sakatlık yaşamadan atlattı.

Daha önce üç kez kazandığı Belçika Grand Prix'si öncesinde konuşan Verstappen, Silverstone'daki hayal kırıklığının ardından kısa bir ara vermenin kendisi için iyi olduğunu söyledi ve haftanın bir bölümünü fabrikada, takımla birlikte simülatörde çalışarak geçirdiğini açıkladı.

Spa-Francorchamps’ın Formula 1 takvimindeki en sevdiği pist olduğunu belirten Hollandalı pilot, uzun düzlüklerdeki yeni enerji yönetimi sınırlarının bu hafta sonunu özellikle zorlaştırabileceği konusuna dikkat çekti.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Yine de Red Bull'un son yıllarda Belçika'da gösterdiği rekabetçi performansa dikkat çekerek güçlü bir sonuç elde etme konusunda umutlu olduğunu da ifade etti. Verstappen açıklamasında şu sözleri kullandı: " Silverstone hafta sonu zorlu geçmişti bu yüzden biraz ara vermek iyi oldu.”

“Geçen hafta takımla fabrikadaki simülatörde çalıştık. Spa, en sevdiğim pist ve buraya geri dönmek harika hissettiriyor.”

“Düzlüklerdeki enerji yönetimi sınırları nedeniyle bu sezon yarışın daha zorlayıcı olabileceğini düşünüyorum ancak geçmişte burada her zaman iyi iş çıkardık, bu yüzden tam olarak ne olacağını asla bilemezsiniz.”

“Burada bana yıllar boyunca inanılmaz bir destek veren harika taraftarlara ithafen tasarlanan özel turuncu aslan desenli kaskımı yeniden takacağım.”