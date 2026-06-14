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Formula 1 İspanya GP

Piastri, Gasly’nin Monako kararı hakkında: "Aklım almıyor"

McLaren pilotu Oscar Piastri, Pierre Gasly'nin Monako Grand Prix'sindeki podyumunun iade edilmesine yönelik benzeri görülmemiş kararı "akılalmaz" olarak nitelendirdi.

Filip Cleeren Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Geçtiğimiz cuma günü FIA hakemleri, Monako GP'sinin ardından pit alanında hız sınırını aşması sebebiyle iki adet 5 saniyelik zaman cezası alan ve yarışı 7. sırada tamamlayan Alpine pilotu Pierre Gasly'nin podyumunu iade etti. 

F1'in zaman tutma işlemlerinden sorumlu FOM tarafından sağlanan yeni kanıtlar, Monako'nun kendine has pit girişindeki hız ölçümlerinde sistemsel bir hata olduğunu ortaya koymuştu. 

Bu durum, aralarında Gasly'nin de yer aldığı beş pilotun haksız yere cezalandırıldığını gösterdi. Alınan karar sonrası Gasly üçüncülüğe yükselirken, yarış içinde cezasını çeken Oscar Piastri dördüncülükten beşinciliğe geriledi. 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Yarış esnasında bu cezayı çekmek için fazladan bir pit stop yapan ve bu yüzden Gasly'nin arkasına düşen Piastri, durumu şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. 

Cezasını çekmeyen Gasly’nin adeta ödüllendirilmesi, cezasını çeken pilotların ise yarışlarının mahvolması gridde büyük bir karmaşaya yol açtı. Şampiyonluk mücadelesi veren George Russell ise cezasını kurallara uygun çekmediği gerekçesiyle pitten geçme cezası almış ve podyum potasındayken puan barajının tamamen dışına çıkmıştı.

Yaşanan bu karmaşayı değerlendiren Oscar Piastri şunları söyledi: "Bu karar karşısında kelimenin tam anlamıyla şok oldum.” 

“Diğer pilotlar aynı şey için cezalandırılıp bunu yarış içinde çekmişken, en az beş altı kişinin bundan etkilendiğini bile bile tek bir cezayı nasıl değiştirebilirsiniz, gerçekten hayret verici.” 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Ben bir sıra kaybettim ama George'un neler hissettiğini ancak tahmin edebilirim. Gözlerime inanamadım."  

"Cezayı çektiğim için Pierre'in arkasına düştüm. Teknik olarak üçüncü olmam gerekiyordu ama yine teknik olarak George'un üçüncü olması lazımdı. Her şey birbirine girdi.” 

“FIA, kendisini içinden çıkılmaz bir duruma soktu. Buradan nasıl döneceklerini bilmiyorum çünkü artık şöyle bir emsal oluştu: Cezayı yarışta çekmeyin, mahkemeye taşıyın, yarış sonucunun belirlenmesi için aylarca bekleyin... Kim böyle yarışmak ister ki?” 

“Bu durumu tanımlayacak en doğru kelime: Şaşkınlık."

Pierre Gasly had his Monaco podium reinstated

Pierre Gasly had his Monaco podium reinstated

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren ve Red Bull, Gasly'nin cezalarının iptal edilmesine karşı itiraz etme niyetlerini FIA'ya resmi olarak bildirdi. Cuma öğleden sonra başlayan 96 saatlik süre zarfında iki takım da kural kitabını ve hakem kararını detaylıca inceleyerek nihai bir temyiz davası açıp açmayacaklarına karar verecek.

McLaren Takım Patronu Andrea Stella, "Yarış içinde cezasını çeken araçlar varken, cezayı çekmeyen bazı araçların bu cezadan tamamen muaf tutulması çok çelişkili bir durum yaratıyor.” 

“İtiraz niyetimizi ilettik, elimizdeki süreyi bunu değerlendirmek için kullanacağız," ifadelerini kullandı.

Karardan etkilenen bir diğer takım Red Bull'da ise Isack Hadjar üçüncülükten dördüncülüğe gerileyerek kariyerinin ilk Red Bull Racing podyumunu kaybetmiş oldu. Takım adına konuşan Laurent Mekies, yarış sonlandığında taraftarların net bir sonuç görmesinin sporun şeffaflığı açısından kritik olduğunu vurguladı.

 

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