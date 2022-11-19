Schumacher: "Grid çok yakın, bir virajı bile %100'le alamazsanız eleniyorsunuz"

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Abu Dabi'de gerçekleştirilen sıralama turlarında 13. sırayı alan Schumacher, Q2'ye kalmayı başardı ve ayrıca takım arkadaşını da geçti.

Bu sezonun sonunda yollarını ayıracağı Haas'la son sıralama seansına çıkan Schumacher, "beklenmedik bir şekilde" ikinci bölüme kaldığı için mutlu. Performansından memnun olan Alman pilot, gridin çok yakın olduğunun altını çiziyor ve her virajda mükemmel olunması gerektiğini vurguluyor.

Seansın ardından konuşan Schumacher, "Beklenmedik bir şekilde Q2'ye kalmak elbette olumluydu. Grid çok yakın, bu yüzden araçtan her şeyi çıkarabilmemiz gerekiyordu. Performansımızın Q3 için tam olarak yeterli olmaması üzücü ama dediğim gibi, araçlar arasındaki farklar çok az. Dereceler arasındaki farklar da çok az."

"Bu yüzden eğer bir viraj dahi %100 iyi alamazsanız, eleniyorsunuz. Buna rağmen olumlu bir sıralama seansıydı."

"13. başlıyoruz ve arkamızda oldukça hızlı olan araçlar var. Önümüzde bir AlphaTauri var. İyi bir start alarak, yarışımızı planımıza göre uygulayabilirsek belki onların [AlphaTauri] önünde bitirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu sezon sonunda Haas'la yollarını ayıracak olan Schumacher, Abu Dabi GP'si ile birlikte -en azından şimdilik- son F1 yarışına çıkacak.

Schumacher'e, son F1 yarışı öncesinde nasıl hissettiği soruldu. Alman pilot, bu soruyu "Sadece eğlenmeye bakacağım." şeklinde yanıtladı.

F1 yarış takvimleri giderek büyüyor ve bu sezon tam olarak 22 yarış gerçekleştirildi. Schumacher'e bu uzun sezonun fiziksel ve ruhsal etkilerini hissedip hissetmediği soruldu.

Schumacher, biraz yorgun hissettiğini söylese de araca girdiği anda bu yorgunluk hissinin kaybolduğunu dile getiriyor.

Alman pilot, "Elbette yorulduğunuzu hissediyorsunuz ama aracın içine girdiğiniz an bu his tamamen kayboluyor. Yani araca girdiğim zaman, ilk yarıştaki kadar taze ve canlı hissediyorum. Bence bunun böyle olmasının nedeni yarışmaktan ve takımla çalışmakta zevk almam. Bu işten zevk aldığımdan dolayı yüksek enerji ile geliyorum." dedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images