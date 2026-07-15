Formula 1'in yeni pisti: Madring'de ilk tur görüntüleri

Ferrari, 9 Temmuz'da pilot kadrosu ve 2026 aracıyla piste çıkarak, eylülde Madrid Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak bu yeni yarı cadde pistindeki ilk turlarını tamamladı.

Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, çekim günü için ayrılan bu kısıtlı sürüşle hem pisti 2026 araçlarıyla ilk kez deneyimlediler hem de çekimlerini tamamladılar.

Ferrari, pistin henüz tam anlamıyla bitmemiş olmasına rağmen, pilotların attığı ilk turu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşılan araç üstü görüntüler, eylül ayındaki yarış öncesinde pistin en belirgin özelliklerine ilk bakışı sunuyor. Bunlar arasında ilk sektördeki tünel geçişi ve Zandvoort pistindekine benzer son derece dik bir eğime sahip olduğu söylenen, taraftarların merakla beklediği "Monumental" virajı yer alıyor.

Madrid Pist Genel Müdürü Luis Garcia Abad da, pist sıcaklığının 37 dereceyi aştığı son derece sıcak koşullarda gerçekleştirilen bu çekim gününe dair yeni detaylar paylaştı.

Sürüşlerin ardından Lewis Hamilton, pistteki keskin virajlarla ilgili endişelerini dile getirdi. Pist müdürü Garcia Abad ise bu şikâyete şakayla karışık bir yanıt vererek, bu sorunu azaltmanın en kolay yolunun "biraz daha yavaş gitmek" olduğunu söyledi.

Bu ufak pürüzün dışında her iki Ferrari pilotu da pist hakkında oldukça olumlu geri bildirimlerde bulundu. Charles Leclerc, araçların duvarlara çok yakın geçecek olması nedeniyle sıralama turlarının ne kadar zorlayıcı ve limitlerde geçeceğine dikkat çekti.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Madring

Garcia Abad ise pist düzeninin Formula 1 ve FIA ile yakın bir iş birliği içinde tasarlandığını pistteki 22 virajın tamamının üzerinde bu tasarıma dahil olduğunu vurguladı.

Pistin hızlı yapısına dikkat çeken Garcia Abad, 4. ve 19. virajlar arasındaki bölümün yüzde 8,5’e varan eğimler ve çok sayıda kör viraj barındırdığını belirtti. Özellikle 7. ve 8. virajların tamamen görüş açısının dışında kaldığını, "Monumental" virajına yaklaşırken ise önce yüzde 5’lik bir inişin, ardından ise yüzde 24’lük çok dik bir tırmanışın pilotları beklediğini ifade etti.

Garcia Abad, kısıtlı görüş açısı ve kör viraj çıkışı nedeniyle pilotların bu bölümü tam gaz geçmelerinin mümkün olmayacağını ekledi. Pist müdürü, sözlerini bu pistte başarılı olmak için hem çok iyi bir pilota hem de son derece rekabetçi bir araca ihtiyaç duyulacağını vurgulayarak tamamladı.