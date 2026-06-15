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Formula 1 İspanya GP

Resmi: Colapinto, sarı bayrak ihlali sebebiyle 10 saniye ceza aldı

Franco Colapinto, İspanya Grand Prix'sinde sarı bayraklar altında yeterince yavaşlamadığı gerekçesiyle 10 saniye zaman cezası aldı ve yarışı 8. sırada tamamlamasının ardından 10. sıraya geriledi.

Filip Cleeren Zeynep Taş
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Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto damalı bayrağı takım arkadaşı Pierre Gasly'nin arkasında 8. sırada görmüştü. Bu sonuç, hafta sonu boyunca hız konusunda sıkıntı yaşayan Enstone merkezli Alpine takımı için güçlü bir toparlanma performansı anlamına geliyordu.

Ancak yarış sonrasında FIA hakemleri, Arjantinli pilotun sarı bayraklar altındaki sürüşünü incelemeye aldı.

Bu inceleme sonucunda hakemler, Fernando Alonso'nun yarış dışı kalması sonucu çıkan sanal güvenlik aracı öncesinde Colapinto'nun, sarı bayrak bölgesinde yeterince yavaşlamadığına karar verdi. Bunun sonucunda Alpine pilotuna 10 saniye zaman cezası verildi.

Bu ceza, Colapinto'nun yarış sonucunda 8. sıradan 10. sıraya gerilemesine neden oldu. Böylece RB takımının pilotları Liam Lawson ve Arvid Lindblad, Colapinto'nun önüne geçmiş oldu.

Ayrıca Colapinto'nun süper lisansına bir ceza puanı eklendi. Böylece Arjantinli pilotun son 12 ay içerisindeki toplam ceza puanı sayısı 2'ye yükseldi.

Hakemlerin karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Hakemler, 43 numaralı aracın sürücüsünün tekli sarı bayrak bölgesine girmeden önce hızını bir miktar azalttığını ancak ilgili sarı bayrak sektöründe gözle görülür bir hız düşüşü gerçekleştirmediğini tespit etmiştir."

"Hakemler, sürücünün sarı bayrağa tepki verdiğini kabul etmektedir ancak bu tepkinin kurallara uyum sağlamak açısından yeterli olmadığı görüşündedir. Bu nedenle uygulanabilecek ceza skalasının alt sınırına yakın bir ceza verilmiştir."

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