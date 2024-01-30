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Dacia, 2025 Dakar Rallisi için 'devrim niteliğindeki' aracını tanıttı

Renault'nun sahibi olduğu Dacia, 2025 yılında Dakar Rallisi'ne katılacağı aracın örtüsünü kaldırdı.

Mario Galán
Editör Mario Galán
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Dacia Sandrider

Dacia Sandrider olarak adlandırılan ve Prodrive ile işbirliği içinde üretilen prototip, program direktörü Denis Le Vot tarafından Paris'te yapılan bir sunumla tanıtıldı.

Beş kez Dakar'ı kazanan Nasser Al-Attiyah, ralli efsanesi Sebastien Loeb ve Cristina Gutierrez, geçen yıl açıklandığı gibi Dacia'nın üç fabrika sürücüsü olarak görev yapacak.

Duyuru sırasında Dacia, gelecek yıl sadece Dakar'a odaklanmak yerine Dünya Ralli Şampiyonası'nın tüm sezonunda yer alacağını da açıkladı.

Dacia Sandrider

Dacia Sandrider

Sorumlu direktör David Durand, Dacia'nın Sandrider'ın tasarımını hazırlarken sürücüler tarafından belirlenen gereksinimleri dikkate aldığını açıkladı. Romanyalı markanın aracı mevcut Prodrive yapımı Hunter'ın özelliklerini koruyor ve sentetik yakıtla çalışacak yeni bir 3 litrelik turboşarjlı V6 motora sahip.

Dacia, Sandrider'ı Nisan ayında Birleşik Krallık'ta piyasaya sürmeyi planlıyor, ancak ilk testler Haziran ayında Fas'taki üç oturuma kadar gerçekleştirilmeyecek. Ekim ayında Dacia, 2025 Dakar Rallisi'ne hazırlık amacıyla Fas Rallisi'nde yarışacak.

Sunumda da teyit edildiği üzere Dacia Dakar'da en az 2027 yılına kadar yarışmayı taahhüt etti.

Loeb, Dacia ve Prodrive'ın özellikle dikkat ettiği bir alan olduğunu söyledi.

"Birçok parça hakkında çok fazla tartışma oldu, ancak asıl önemli olan görünürlüktü. Çünkü bazen nereye gittiğimiz konusunda sorun yaşıyoruz, bu yüzden çok fazla test yaptık ve bunun çok fayda sağlayacağını düşündük."

Dacia Sandrider

Fotoğraf: Dacia

Dacia Sandrider

Gutierrez, kumun ortasında parça kaybını önlemek için yeni bir sistem eklemeyi önerdiğini dile getirdi.

Gutierrez, "Tasarıma bizim de dahil olmamız harikaydı ve aracın bazı parçalarında zaman kaybını önlemek için manyetik bir plaka eklemeyi önerdim." dedi.

Sandrider, dört tekerlekten çekiş paketi ile güvenilirliği artırıyor, aksları daha sıkı hale getiriyor ve artık farklı bir kaplamaya sahip olan vites kutusunda bir değişiklik yapıyor. Frenler de yeni, diskler ve pedallar sürücülerin daha rahat edeceği ve daha az fiziksel çaba gerektiren bir sisteme sahip olacak şekilde değiştirildi. 

Dacia ayrıca Tiphanie Isnard'ın takım menajeri olarak görev yapacağını duyurdu. Isnard, Loeb ile zengin bir deneyim kazandı ve Stephane Peterhansel ile Dakar'da zaferler elde ettikten sonra önce onun lojistik yönetimini, ardından da tüm takımın yönetimini üstlendi.

Daha önce uzun yıllar teknik tarafta çalışan Philip Dunabin de teknik direktör olarak yer alacak.

Dacia Sandrider

Fotoğraf: Dacia

Dacia Sandrider

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