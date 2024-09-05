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Formula 1

Alonso, Valkyrie'sini teslim aldı!

Fernando Alonso'ya işvereni Aston Martin tarafından bir Valkyrie hediye edildi.

Ezel Tan
Güncel:
Fernando Alonso, Aston Martin Valkyrie

Aston Martin'in en önemli projelerinden birisi olan Valkyrie, önemli hiper otomobillerden birisi olarak kabul görüyor.

Fernando Alonso da, bugün İngiliz ekibin kendisine hediye ettiği Valkyrie'yi teslim aldı. İspanyol pilot anahtarları teslim aldıktan sonra aracı Monako sokaklarında kullandı.

Otomobil, F1 takımından tanıdığımız yeşil renklere boyandı. Marka bu rengi 'Saten Aston Martin Yeşili' olarak tanımlıyor ve bazı 'Saten Aston Martin Lime' detayları da içeriyor.

İngiliz otomobil üreticisine göre, en dikkat çekici detay otomobilin içinde yer alıyor. Şöyle ki, gaz pedalının üzerinde  Alonso'nun kişisel numarası olan '14' yazıyor.

Alonso, hiper otomobilin direksiyonuna geçmesinin ardından, “Bu günü ne kadar iple çektiğimi kelimelerle ifade edemem. Bu uzun süre hatırlayacağım bir gün."

"Valkyrie gerçekten bir F1 yol otomobili. Aston Martin'in pistte öğrendiklerinden çok fazla bilgi ve teknoloji içeriyor."

"Bununla yola çıkmak için sabırsızlanıyorum!” dedi.

Aston Martin'e göre otomobil 0'dan saatte 100 kilometre hıza 2,5 saniyede çıkıyor ve 1155 beygir gücüne sahip.

İngiltere'nin Gaydon kentinde üretilen bu araçtan sadece 150 adet üretiliyor ve araçların fiyatı yaklaşık 3,5 milyon euro.

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