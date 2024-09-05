Marko: "Perez kötü değil, yavaş"

Red Bull, iki yıllık Formula 1 dominasyonun ardından bu sezon Pilotlar hem de Takımlar Şampiyonası'nda geriye düşme tehlikesiyle karşı karşıya.



Perez'in pistte Verstappen'e ayak uyduramaması ve RB20'deki denge sorunları, takımlar şampiyonasında kötü bir etki yaratmaya devam ediyor.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, OE24’e verdiği demeçte Sergio Perez'i iğneleyici yorumlarla eleştirdi.



Marko şunları söyledi: "Checo kötü değil, sadece yavaş."



"Önceliğimiz elbette Max'in Pilotlar Şampiyonası'nı kazanması."



"Ancak böyle devam edersek, iki şampiyonada da liderliğimizi kaybedeceğiz. Araçtaki denge sorunlarını çözmeliyiz."