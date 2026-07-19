Hamilton: "Dünkü hatam adeta domino etkisi yarattı"

Lewis Hamilton, yarışın ilk turunda George Russell ile yaşadığı temasın ardından 5 saniye ceza aldı. Yarışın ilerleyen turlarında ise pit stop esnasında 'pitten güvenli olmayan biçimde ayrılışı' sebebiyle inceleme altına alındı.

44 turluk yarışın ardından yedi kez dünya şampiyonu damalı bayrağı 4. sırada gördü.

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Hamilton, hafta sonunun kötüye gitmesinin cumartesi günkü kendi hatasıyla başladığını belirtti.

"Kendimi şanssız olarak görmüyorum. Aklımdaki tek şey dün yaptığım hata."

"Sonuçta dördüncü olmamın sorumluluğunu tamamen üstleniyorum çünkü araca hasar verdim."

"Aracı yeniden toplarken süspansiyonda bir şeyi gözden kaçırdılar. Aracın dengesi tamamen değişmişti."

"Bu yüzden sıralama turlarında olmam gerekenden muhtemelen 0.2-0.3 saniye daha yavaştım."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Bunun sonucunda daha geride kaldım, yarışta da o olaya karıştım, ardından beş saniye cezası geldi. Yani her şey benim yaptığım bir hatanın ardından domino etkisi gibi gelişti."

Buna rağmen Ferrari ekibinin hafta sonu boyunca çok iyi çalıştığını vurgulayan yedi kez dünya şampiyonu, yarış temposundan memnun olduğunu söyledi.

"Takım strateji ve pit stoplarda harika bir iş çıkardı."

"Aracı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugünkü yarış temposuna baktığımda, araçta o hasar olmasaydı galibiyet için mücadele edebileceğimizi düşünüyorum."

Hamilton, pit stop çıkışında yaşanan olay ve aldığı ceza hakkında ise takımın da sorumluluğu olduğunu belirtti.

"Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Yeşil ışık yandı ve ben de çıktım."

"O anda diğer tarafa bakmıyorsunuz. Bu yüzden bunun büyük ölçüde takımın sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum."

Hamilton, Macaristan Grand Prix'sine ve Ferrari'nin getireceği motor güncellemesine ilişkin de umutlu konuştu.

"Bu hafta sonu talihsiz geçti, Silverstone'da da benzer şeyler yaşadık. Ama güncellemelerle araca eklediğimiz performansı görmek gerçekten çok sevindirici. Aracı sürekli olarak geliştiriyoruz."

"Aradaki farkı kapatmak için programımızda yeni parçalar da var. Yani önümüzde hâlâ uzun bir yol var."

"Dünkü performansım gibi hafta sonlarını artık yaşamayı göze alamam. Bu yüzden gelecek hafta sonu odak seviyemi daha da yukarı çıkaracağım."