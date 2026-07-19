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Formula 1 Belçika GP

Ocon: "Araçtaki sorunlar bizi resmen katlediyor"

Belçika GP'sinin ardından konuşan Ocon, kronikleşen güç ve düzlük hızı sorunlarının kendilerini adeta "katlettiğini" belirterek acilen bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Belçika Grand Prix'sinde Oliver Bearman ve Nico Hülkenberg ile yoğun bir mücadeleye giren Haas pilotu Esteban Ocon, yarışın ardından takımın içinde bulunduğu teknik çıkmazı ve araçtaki kronikleşen performans kayıplarını sert bir dille eleştirdi. 

Yarışın başında yaşanan temasların performansını çok etkilemediğini belirten Ocon, asıl büyük problemin aracın derinliklerinde yatan ve henüz çözülemeyen teknik arızalar olduğunu vurguladı.

Rakiplerin batarya yönetimi stratejileri nedeniyle pist üstünde kaos yaşandığını dile getiren Ocon, yarışı şu sözlerle özetledi: "Nico ve Ollie ile temiz bir hava koridoru olmadan, adeta dişe diş bir mücadele verdik.” 

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Ollie'nin bir sorunu vardı ve herkes ondan kaçınmaya çalışıyordu. Güç ünitelerinin düzensiz enerji dağıtımı nedeniyle pist üstünde pürüzsüz bir hava koridorunda yarışmak imkânsız hale geldi; önümüzdeki araçlardan kaçınabilmek için sürekli ani manevralar yapmak zorunda kaldık.” 

“Bu durum özellikle viraj çıkışlarında tam bir karmaşa yarattı. Yine de iki sert lastik setimiz vardı ve yarışımız temaslardan çok etkilenmedi. Ancak dünle aynı şeyi yaşıyoruz; düzlük hızı yok, arka yere basma kuvveti yok. Hikâye tamamen aynı."

Kendi aracında çok daha istikrarlı bir şekilde baş gösteren teknik sorunlara dikkat çeken Fransız pilot, durumun artık katlanılmaz bir boyuta ulaştığını ifade etti: "Bu sezon şu ana kadar yaklaşık 10 yarış geride kaldı ve ben bunlardan sadece ikisinde Silverstone ve Japonya’da normal bir araç performansına sahip olabildim.” 

“Mühendislerle verilere bakıyoruz ve durum gerçekten çok ama çok zor. Neler olduğunu anlamakta zorlanıyoruz.” 

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Muazzam bir performans açığımız var ve bu şekilde hiçbir şey yapamıyoruz: Araçtaki sorunlar bizi resmen katlediyor. Her yarışa hiçbir problem yokmuş gibi zihinsel olarak sıfırlanarak başlıyorum ancak hafta sonu ilerledikçe sorunları görmek hayal kırıklığı yaratıyor. Budapeşte'de durumun düzelmesini umuyorum."

 

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