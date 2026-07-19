Hadjar: "Bu sezon geçirdiğim en eksiksiz yarıştı"

Belçika Grand Prix'sine motor cezaları nedeniyle gridin en arkalarından başlayan Red Bull pilotu Isack Hadjar, yarışın ardından takımın uyguladığı pit stratejisini ve Spa'daki geçiş zorluklarını değerlendirdi. Yarış boyunca sergilediği güçlü tempoya dikkat çeken genç pilot, temiz havaya kavuştuğu anlarda podyum mücadelesi verebilecek bir hıza sahip olduğunu vurguladı.

Sanal Güvenlik Aracı periyodlarında takımı tarafından erkenden pite çağrılan ve ardından sert lastikle uzun bir stint atan Hadjar, strateji kararını şu sözlerle özetledi: "Dürüst olmak gerekirse pit stoplar esnasında kafam biraz karıştı ve ne yaptığımızı tam anlayamadım, tamamen takımın kararıydı.”

“Ancak birkaç tur geçtikten sonra neden böyle bir hamle yaptığımızı idrak ettim; sanırım o an kafam biraz yavaş çalıştı.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Ama günün sonunda bu strateji kesinlikle çok iyi sonuç verdi. Özellikle sert lastiklerle attığım ikinci stintte yarış temposu muazzam güçlüydü ve araç içinde çok mutluydum.”

“İlk turda aslında dört beş kişiyi geçmiştim, bu yüzden hemen pite gelmek ilk başta içgüdülerime ters geldi. 'Neden o kadar risk aldım o zaman?' diye düşündüm. Tabii ki arkadan güvenlik aracı geleceğini tahmin edemezdik. İlk başta sinir bozucuydu ama sonuç harika oldu."

Hafta sonunu cezasız kapatabilmesi halinde podyumun en güçlü adaylarından biri olacağını belirten Fransız pilot, kaçan fırsata üzüldüğünü gizlemedi: "Bu araç, tüm yıl boyunca elimde olan en iyi araçtı.”

“Sinir bozucu olan tek şey, hafta sonunu hiçbir ceza almadan normal bir şekilde geçirebilseydik, bu yarış temposuyla rahatlıkla podyum için savaşabilecek olmamızdı. Buna odaklanamamak büyük şanssızlık.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bu yüksek hızlı pistin bize uymayacağını düşünmüyordum, kendi performansıma ya da temiz havada güçlü bir yarış temposu sergileyebilmemize şaşırmadım. Sadece performansımı tam okara gösterememek ve şampiyonluk için mücadele edememek can sıkıcıydı.

“Yine de bu sezon geçirdiğim en eksiksiz yarıştı."