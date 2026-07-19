Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Belçika GP

Hadjar: "Bu sezon geçirdiğim en eksiksiz yarıştı"

Belçika GP’nin ardından basına konuşan Isack Hadjar, aracın bu sezonki en iyi tempoya sahip olduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Belçika Grand Prix'sine motor cezaları nedeniyle gridin en arkalarından başlayan Red Bull pilotu Isack Hadjar, yarışın ardından takımın uyguladığı pit stratejisini ve Spa'daki geçiş zorluklarını değerlendirdi. Yarış boyunca sergilediği güçlü tempoya dikkat çeken genç pilot, temiz havaya kavuştuğu anlarda podyum mücadelesi verebilecek bir hıza sahip olduğunu vurguladı.

Sanal Güvenlik Aracı periyodlarında takımı tarafından erkenden pite çağrılan ve ardından sert lastikle uzun bir stint atan Hadjar, strateji kararını şu sözlerle özetledi: "Dürüst olmak gerekirse pit stoplar esnasında kafam biraz karıştı ve ne yaptığımızı tam anlayamadım, tamamen takımın kararıydı.” 

“Ancak birkaç tur geçtikten sonra neden böyle bir hamle yaptığımızı idrak ettim; sanırım o an kafam biraz yavaş çalıştı.” 

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Ama günün sonunda bu strateji kesinlikle çok iyi sonuç verdi. Özellikle sert lastiklerle attığım ikinci stintte yarış temposu muazzam güçlüydü ve araç içinde çok mutluydum.”

“İlk turda aslında dört beş kişiyi geçmiştim, bu yüzden hemen pite gelmek ilk başta içgüdülerime ters geldi. 'Neden o kadar risk aldım o zaman?' diye düşündüm. Tabii ki arkadan güvenlik aracı geleceğini tahmin edemezdik. İlk başta sinir bozucuydu ama sonuç harika oldu."

Hafta sonunu cezasız kapatabilmesi halinde podyumun en güçlü adaylarından biri olacağını belirten Fransız pilot, kaçan fırsata üzüldüğünü gizlemedi: "Bu araç, tüm yıl boyunca elimde olan en iyi araçtı.” 

“Sinir bozucu olan tek şey, hafta sonunu hiçbir ceza almadan normal bir şekilde geçirebilseydik, bu yarış temposuyla rahatlıkla podyum için savaşabilecek olmamızdı. Buna odaklanamamak büyük şanssızlık.” 

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Bu yüksek hızlı pistin bize uymayacağını düşünmüyordum, kendi performansıma ya da temiz havada güçlü bir yarış temposu sergileyebilmemize şaşırmadım. Sadece performansımı tam okara gösterememek ve şampiyonluk için mücadele edememek can sıkıcıydı. 

“Yine de bu sezon geçirdiğim en eksiksiz yarıştı."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ocon: "Araçtaki sorunlar bizi resmen katlediyor"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Ocon: "Araçtaki sorunlar bizi resmen katlediyor"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Ocon: "Araçtaki sorunlar bizi resmen katlediyor"

Vasseur: "Araca getirdiğimiz güncellemeler meyvesini veriyor"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Vasseur: "Araca getirdiğimiz güncellemeler meyvesini veriyor"

Piastri, Leclerc ile yaşanan teması değerlendirdi: "Büyük bir kaza yaşamadığımız için şanslıyız"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Piastri, Leclerc ile yaşanan teması değerlendirdi: "Büyük bir kaza yaşamadığımız için şanslıyız"

Son Haberler

Hadjar: "Bu sezon geçirdiğim en eksiksiz yarıştı"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Hadjar: "Bu sezon geçirdiğim en eksiksiz yarıştı"

Ocon: "Araçtaki sorunlar bizi resmen katlediyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Ocon: "Araçtaki sorunlar bizi resmen katlediyor"

Formula 4 Fransa: Alp Aksoy’dan Paul Ricard’da zafer, podyum ve kritik puanlar!

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Formula 4 Fransa: Alp Aksoy’dan Paul Ricard’da zafer, podyum ve kritik puanlar!

Hamilton: "Dünkü hatam adeta domino etkisi yarattı"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Dünkü hatam adeta domino etkisi yarattı"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle