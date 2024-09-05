Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Brundle: "Magnussen'e verilen ceza çok ağır"

Kevin Magnussen, FIA Süper Lisansında 12 ceza puanına ulaşarak Azerbaycan Grand Prix'sinde yarışma yasağı ile karşı karşıya kaldı. Martin Brundle ise bu cezayı haksız bularak durumu eleştirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı

Kevin Magnussen, Haas F1 Takımı

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Haas pilotu Kevin Magnussen, İtalya Grand Prix'sinde Pierre Gasly ile yaşadığı küçük temas sonucu aldığı iki ceza puanıyla birlikte FIA Süper Lisansı'nda 12 ceza puanına ulaştı.

Bu da onu bir yarıştan men edilme cezasıyla karşı karşıya bıraktı. 

Martin Brundle, Sky Sports F1

Martin Brundle, Sky Sports F1

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 1 yorumcusu Martin Brundle, Magnussen’in cezasını sert bir dille eleştirerek cezanın haksız olduğunu ve olayın tehlikeli bir sürüşten kaynaklanmadığını savundu.

Sky F1'de konu ile ilgilü düşüncelerini paylaşan Brundle şunları söyledi: "Bu bana ağır bir karar gibi geliyor."

"Ceza puanları sadece çok ciddi sürüş ihlalleri için verilmeli ve bu durumda zaman cezası yeterli olmalı."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull'un "geri dönmeyi" hedeflediği yarış Austin
Sonraki haber Alonso, Valkyrie'sini teslim aldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Marko: "Perez kötü değil, yavaş"

Marko: "Perez kötü değil, yavaş"

Formula 1
İtalya GP
Marko: "Perez kötü değil, yavaş"
Leclerc: "Tüm yarışları kazanmak için yeterli değiliz"

Leclerc: "Tüm yarışları kazanmak için yeterli değiliz"

Formula 1
İtalya GP
Leclerc: "Tüm yarışları kazanmak için yeterli değiliz"
Binotto: "Spekülasyonlara son vermeliyiz"

Binotto: "Spekülasyonlara son vermeliyiz"

Formula 1
İtalya GP
Binotto: "Spekülasyonlara son vermeliyiz"
Kevin Magnussen
Daha fazlası
Kevin Magnussen
Gasly, Magnussen'e verilen yarış yasağının kaldırılmasını istiyor

Gasly, Magnussen'e verilen yarış yasağının kaldırılmasını istiyor

Formula 1
İtalya GP
Gasly, Magnussen'e verilen yarış yasağının kaldırılmasını istiyor
Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!

Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!

Formula 1
İtalya GP
Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!
Magnussen'in F1'e "çılgın ve heyecan verici dönüşü" hakkında hiçbir pişmanlığı yok

Magnussen'in F1'e "çılgın ve heyecan verici dönüşü" hakkında hiçbir pişmanlığı yok

Formula 1
Magnussen'in F1'e "çılgın ve heyecan verici dönüşü" hakkında hiçbir pişmanlığı yok
Haas F1 Team
Daha fazlası
Haas F1 Team
Haas, el konulan malvarlığı üzerindeki tedbirin kalkmasının ardından İtalya GP'ye gidiyor

Haas, el konulan malvarlığı üzerindeki tedbirin kalkmasının ardından İtalya GP'ye gidiyor

Formula 1
Haas, el konulan malvarlığı üzerindeki tedbirin kalkmasının ardından İtalya GP'ye gidiyor
Haas'ın eski sponsoru Uralkali, ödenmemiş borç nedeniyle takımın varlıklarına el konulması talebinde bulundu

Haas'ın eski sponsoru Uralkali, ödenmemiş borç nedeniyle takımın varlıklarına el konulması talebinde bulundu

Formula 1
Hollanda GP
Haas'ın eski sponsoru Uralkali, ödenmemiş borç nedeniyle takımın varlıklarına el konulması talebinde bulundu
Komatsu: "Mazepin ve Bearman'ı karşılaştırmak saçmalık"

Komatsu: "Mazepin ve Bearman'ı karşılaştırmak saçmalık"

Formula 1
Komatsu: "Mazepin ve Bearman'ı karşılaştırmak saçmalık"

Son Haberler

Jordan: "Red Bull'un mevcut durumu tek kelimeyle 'felaket'"

Jordan: "Red Bull'un mevcut durumu tek kelimeyle 'felaket'"

F1 Formula 1
İtalya GP
Jordan: "Red Bull'un mevcut durumu tek kelimeyle 'felaket'"
Aston Martin yeni rüzgar tünelini teslim aldı

Aston Martin yeni rüzgar tünelini teslim aldı

F1 Formula 1
İtalya GP
Aston Martin yeni rüzgar tünelini teslim aldı
Mercedes GPS verilerine göre Hamilton'ın Monza'da yaşadığı 'hayal kırıklığının' sebebi ne?

Mercedes GPS verilerine göre Hamilton'ın Monza'da yaşadığı 'hayal kırıklığının' sebebi ne?

F1 Formula 1
İtalya GP
Mercedes GPS verilerine göre Hamilton'ın Monza'da yaşadığı 'hayal kırıklığının' sebebi ne?
Lenovo, Formula 1'in küresel ortağı oldu

Lenovo, Formula 1'in küresel ortağı oldu

F1 Formula 1
Lenovo, Formula 1'in küresel ortağı oldu

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye