Brundle: "Magnussen'e verilen ceza çok ağır"

Haas pilotu Kevin Magnussen, İtalya Grand Prix'sinde Pierre Gasly ile yaşadığı küçük temas sonucu aldığı iki ceza puanıyla birlikte FIA Süper Lisansı'nda 12 ceza puanına ulaştı.



Bu da onu bir yarıştan men edilme cezasıyla karşı karşıya bıraktı.

Martin Brundle, Sky Sports F1 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula 1 yorumcusu Martin Brundle, Magnussen’in cezasını sert bir dille eleştirerek cezanın haksız olduğunu ve olayın tehlikeli bir sürüşten kaynaklanmadığını savundu.

Sky F1'de konu ile ilgilü düşüncelerini paylaşan Brundle şunları söyledi: "Bu bana ağır bir karar gibi geliyor."



"Ceza puanları sadece çok ciddi sürüş ihlalleri için verilmeli ve bu durumda zaman cezası yeterli olmalı."