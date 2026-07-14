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Formula 1 Belçika GP

Honda, Aston Martin'in yeni güç ünitesini ne zaman kullanacağını açıkladı

Honda, Aston Martin için geliştirdiği güncellenmiş Formula 1 güç ünitesini yaz arasının ardından düzenlenecek Hollanda Grand Prix'sinde kullanıma sunmayı planlıyor.

Benjamin Vinel Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Honda'nın pist operasyonlarından sorumlu genel müdürü ve baş mühendisi Shintaro Orihara, Belçika Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada yeni güç ünitesinin iki yarış sonra kullanılacağını belirtti.

Bu açıklamayla birlikte Honda'nın güncellenmiş güç ünitesini yaz arasının ardından Zandvoort'ta gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sinde piste çıkarması bekleniyor.

Orihara, mevcut güç ünitesiyle veri toplamaya devam etmenin önemine dikkat çekti: "Yeni motoru kullanmaya başlamamıza iki yarış daha var."

"Gelecekteki yarışlarda, özellikle de Monza gibi uzun düzlüklere sahip pistlerde kullanabileceğimiz enerji dağıtımı verilerini elde etmek için mevcut spesifikasyonla öğrenmeye devam etmemiz önemli."

Honda'nın güç ünitesi, 2026 sezonunda yürürlüğe giren ADUO kapsamında griddeki en zayıf güç ünitesi olarak değerlendiriliyor. Bu sistem, performans açısından geride kalan üreticilere sezon içinde ek geliştirme hakkı tanıyor. Honda da bu kapsamda güncellenmiş güç ünitesini yaz arasından sonra kullanmaya başlayacak.

Güncelleme, sezonun ilk yarısında büyük sıkıntılar yaşayan Aston Martin için kritik önem taşıyor ve Belçika ile Macaristan Grand Prix'lerinin Aston Martin açısından yine oldukça zor geçmesi bekleniyor.

Silverstone'da Fernando Alonso ve Lance Stroll, hem sprint hem de Grand Prix sıralama seanslarında son sıraya yakın kalmış, lider Cadillac'ın bir saniyeden fazla gerisinde yer alırken Q2 barajının da iki saniyeden fazla uzağında kalmışlardı.

Orihara, Spa'nın özellikle enerji yönetimi açısından üreticileri zorlayacağını vurguladı.

"Spa, enerji yönetimi açısından üreticiler için önemli bir sınav olacak. Uzun düzlüklerde MGU-K gücünü nasıl kullanacağımızı dikkatlice planlamamız gerekiyor."

"Pistin uzunluğuna rağmen enerji geri kazanımı oldukça sınırlı. Bu nedenle doğru enerji dağıtım stratejisini oluşturmak çok daha önemli hale geliyor."

"Uzun düzlükler yalnızca performans açısından değil, dayanıklılık bakımından da güç ünitesini oldukça zorluyor."

Belçika'nın değişken hava koşullarının da önemli bir belirsizlik oluşturduğunu belirten Orihara şöyle devam etti: "Bir diğer bilinmez ise Spa'nın değişken hava koşulları."

"Silverstone'da hafta sonu kuru geçti. Bu nedenle Spa, bu sezon ilk kez gerçek anlamda yağmurlu koşullarla karşılaşabileceğimiz yarış olabilir."

"Hava durumu açısından burada her şey yaşanabilir."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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